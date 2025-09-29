- Panorámica
COF-PN: Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre
El tipo de cambio de COF-PN de hoy ha cambiado un -0.28%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 17.85, mientras que el máximo ha alcanzado 17.99.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de COF-PN hoy?
Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre (COF-PN) se evalúa hoy en 17.85. El instrumento se negocia dentro de -0.28%; el cierre de ayer ha sido 17.90 y el volumen comercial ha alcanzado 55. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios COF-PN en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre?
Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre se evalúa actualmente en 17.85. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 8.25% y USD. Monitoree los movimientos de COF-PN en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de COF-PN?
Puede comprar acciones de Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre (COF-PN) al precio actual de 17.85. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 17.85 o 18.15, mientras que 55 y -0.78% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de COF-PN en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de COF-PN?
Invertir en Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre implica tener en cuenta el rango anual 15.81 - 18.57 y el precio actual 17.85. Muchos comparan 4.20% y 8.25% antes de colocar órdenes en 17.85 o 18.15. Estudie los cambios diarios de precios de COF-PN en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de CAPITAL ONE FINANCIAL CORP?
El precio más alto de CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (COF-PN) en el último año ha sido 18.57. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 15.81 - 18.57, una comparación con 17.90 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de CAPITAL ONE FINANCIAL CORP?
El precio más bajo de CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (COF-PN) para el año ha sido 15.81. La comparación con los actuales 17.85 y 15.81 - 18.57 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de COF-PN en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de COF-PN?
En el pasado, Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 17.90 y 8.25% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 17.90
- Open
- 17.99
- Bid
- 17.85
- Ask
- 18.15
- Low
- 17.85
- High
- 17.99
- Volumen
- 55
- Cambio diario
- -0.28%
- Cambio mensual
- 4.20%
- Cambio a 6 meses
- 8.25%
- Cambio anual
- 8.25%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.