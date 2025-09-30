- Visão do mercado
COF-PK: Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre
A taxa do COF-PK para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 18.93 e o mais alto foi 18.98.
Veja a dinâmica do par de moedas Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de COF-PK hoje?
Hoje Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre (COF-PK) está avaliado em 18.93. O instrumento é negociado dentro de 0.00%, o fechamento de ontem foi 18.93, e o volume de negociação atingiu 13. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de COF-PK em tempo real.
As ações de Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre pagam dividendos?
Atualmente Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre está avaliado em 18.93. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 7.31% e USD. Monitore os movimentos de COF-PK no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de COF-PK?
Você pode comprar ações de Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre (COF-PK) pelo preço atual 18.93. Ordens geralmente são executadas perto de 18.93 ou 19.23, enquanto 13 e -0.26% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de COF-PK no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de COF-PK?
Investir em Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre envolve considerar a faixa anual 16.90 - 19.68 e o preço atual 18.93. Muitos comparam 3.33% e 7.31% antes de enviar ordens em 18.93 ou 19.23. Estude as mudanças diárias de preço de COF-PK no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações CAPITAL ONE FINANCIAL CORP?
O maior preço de CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (COF-PK) no último ano foi 19.68. As ações oscilaram bastante dentro de 16.90 - 19.68, e a comparação com 18.93 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações CAPITAL ONE FINANCIAL CORP?
O menor preço de CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (COF-PK) no ano foi 16.90. A comparação com o preço atual 18.93 e 16.90 - 19.68 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de COF-PK em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de COF-PK?
No passado Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 18.93 e 7.31% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 18.93
- Open
- 18.98
- Bid
- 18.93
- Ask
- 19.23
- Low
- 18.93
- High
- 18.98
- Volume
- 13
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 3.33%
- Mudança de 6 meses
- 7.31%
- Mudança anual
- 7.31%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4