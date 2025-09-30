CotaçõesSeções
Moedas / COF-PK
Voltar para Ações

COF-PK: Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre

18.93 USD 0.00 (0.00%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do COF-PK para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 18.93 e o mais alto foi 18.98.

Veja a dinâmica do par de moedas Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de COF-PK hoje?

Hoje Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre (COF-PK) está avaliado em 18.93. O instrumento é negociado dentro de 0.00%, o fechamento de ontem foi 18.93, e o volume de negociação atingiu 13. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de COF-PK em tempo real.

As ações de Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre pagam dividendos?

Atualmente Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre está avaliado em 18.93. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 7.31% e USD. Monitore os movimentos de COF-PK no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de COF-PK?

Você pode comprar ações de Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre (COF-PK) pelo preço atual 18.93. Ordens geralmente são executadas perto de 18.93 ou 19.23, enquanto 13 e -0.26% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de COF-PK no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de COF-PK?

Investir em Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre envolve considerar a faixa anual 16.90 - 19.68 e o preço atual 18.93. Muitos comparam 3.33% e 7.31% antes de enviar ordens em 18.93 ou 19.23. Estude as mudanças diárias de preço de COF-PK no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações CAPITAL ONE FINANCIAL CORP?

O maior preço de CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (COF-PK) no último ano foi 19.68. As ações oscilaram bastante dentro de 16.90 - 19.68, e a comparação com 18.93 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações CAPITAL ONE FINANCIAL CORP?

O menor preço de CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (COF-PK) no ano foi 16.90. A comparação com o preço atual 18.93 e 16.90 - 19.68 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de COF-PK em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de COF-PK?

No passado Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 18.93 e 7.31% após os eventos corporativos.

Faixa diária
18.93 18.98
Faixa anual
16.90 19.68
Fechamento anterior
18.93
Open
18.98
Bid
18.93
Ask
19.23
Low
18.93
High
18.98
Volume
13
Mudança diária
0.00%
Mudança mensal
3.33%
Mudança de 6 meses
7.31%
Mudança anual
7.31%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4