COF-PK: Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre
Il tasso di cambio COF-PK ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.93 e ad un massimo di 18.98.
Segui le dinamiche di Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni COF-PK oggi?
Oggi le azioni Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre sono prezzate a 18.93. Viene scambiato all'interno di 0.00%, la chiusura di ieri è stata 18.93 e il volume degli scambi ha raggiunto 13. Il grafico dei prezzi in tempo reale di COF-PK mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre pagano dividendi?
Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre è attualmente valutato a 18.93. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 7.31% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di COF-PK.
Come acquistare azioni COF-PK?
Puoi acquistare azioni Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre al prezzo attuale di 18.93. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 18.93 o 19.23, mentre 13 e -0.26% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di COF-PK sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni COF-PK?
Investire in Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre implica considerare l'intervallo annuale 16.90 - 19.68 e il prezzo attuale 18.93. Molti confrontano 3.33% e 7.31% prima di effettuare ordini su 18.93 o 19.23. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di COF-PK con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni CAPITAL ONE FINANCIAL CORP?
Il prezzo massimo di CAPITAL ONE FINANCIAL CORP nell'ultimo anno è stato 19.68. All'interno di 16.90 - 19.68, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 18.93 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni CAPITAL ONE FINANCIAL CORP?
Il prezzo più basso di CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (COF-PK) nel corso dell'anno è stato 16.90. Confrontandolo con gli attuali 18.93 e 16.90 - 19.68 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda COF-PK muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di COF-PK?
Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 18.93 e 7.31%.
- Chiusura Precedente
- 18.93
- Apertura
- 18.98
- Bid
- 18.93
- Ask
- 19.23
- Minimo
- 18.93
- Massimo
- 18.98
- Volume
- 13
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 3.33%
- Variazione Semestrale
- 7.31%
- Variazione Annuale
- 7.31%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4