COF-PK: Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre

18.93 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio COF-PK ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.93 e ad un massimo di 18.98.

Segui le dinamiche di Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni COF-PK oggi?

Oggi le azioni Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre sono prezzate a 18.93. Viene scambiato all'interno di 0.00%, la chiusura di ieri è stata 18.93 e il volume degli scambi ha raggiunto 13. Il grafico dei prezzi in tempo reale di COF-PK mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre pagano dividendi?

Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre è attualmente valutato a 18.93. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 7.31% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di COF-PK.

Come acquistare azioni COF-PK?

Puoi acquistare azioni Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre al prezzo attuale di 18.93. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 18.93 o 19.23, mentre 13 e -0.26% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di COF-PK sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni COF-PK?

Investire in Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre implica considerare l'intervallo annuale 16.90 - 19.68 e il prezzo attuale 18.93. Molti confrontano 3.33% e 7.31% prima di effettuare ordini su 18.93 o 19.23. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di COF-PK con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni CAPITAL ONE FINANCIAL CORP?

Il prezzo massimo di CAPITAL ONE FINANCIAL CORP nell'ultimo anno è stato 19.68. All'interno di 16.90 - 19.68, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 18.93 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni CAPITAL ONE FINANCIAL CORP?

Il prezzo più basso di CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (COF-PK) nel corso dell'anno è stato 16.90. Confrontandolo con gli attuali 18.93 e 16.90 - 19.68 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda COF-PK muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di COF-PK?

Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 18.93 e 7.31%.

Intervallo Giornaliero
18.93 18.98
Intervallo Annuale
16.90 19.68
Chiusura Precedente
18.93
Apertura
18.98
Bid
18.93
Ask
19.23
Minimo
18.93
Massimo
18.98
Volume
13
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
3.33%
Variazione Semestrale
7.31%
Variazione Annuale
7.31%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4