报价部分
货币 / COF-PK
COF-PK: Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre

18.93 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日COF-PK汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点18.93和高点18.98进行交易。

关注Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

COF-PK股票今天的价格是多少？

Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre股票今天的定价为18.93。它在0.00%范围内交易，昨天的收盘价为18.93，交易量达到13。COF-PK的实时价格图表显示了这些更新。

Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre股票是否支付股息？

Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre目前的价值为18.93。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.31%和USD。实时查看图表以跟踪COF-PK走势。

如何购买COF-PK股票？

您可以以18.93的当前价格购买Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre股票。订单通常设置在18.93或19.23附近，而13和-0.26%显示市场活动。立即关注COF-PK的实时图表更新。

如何投资COF-PK股票？

投资Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre需要考虑年度范围16.90 - 19.68和当前价格18.93。许多人在以18.93或19.23下订单之前，会比较3.33%和。实时查看COF-PK价格图表，了解每日变化。

CAPITAL ONE FINANCIAL CORP股票的最高价格是多少？

在过去一年中，CAPITAL ONE FINANCIAL CORP的最高价格是19.68。在16.90 - 19.68内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre的绩效。

CAPITAL ONE FINANCIAL CORP股票的最低价格是多少？

CAPITAL ONE FINANCIAL CORP（COF-PK）的最低价格为16.90。将其与当前的18.93和16.90 - 19.68进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看COF-PK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

COF-PK股票是什么时候拆分的？

Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.93和7.31%中可见。

日范围
18.93 18.98
年范围
16.90 19.68
前一天收盘价
18.93
开盘价
18.98
卖价
18.93
买价
19.23
最低价
18.93
最高价
18.98
交易量
13
日变化
0.00%
月变化
3.33%
6个月变化
7.31%
年变化
7.31%
