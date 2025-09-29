- 概要
COF-PK: Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre
COF-PKの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり18.93の安値と18.98の高値で取引されました。
Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repreダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
COF-PK株の現在の価格は？
Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repreの株価は本日18.93です。0.00%内で取引され、前日の終値は18.93、取引量は13に達しました。COF-PKのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repreの株は配当を出しますか？
Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repreの現在の価格は18.93です。配当方針は会社によりますが、投資家は7.31%やUSDにも注目します。COF-PKの動きはライブチャートで確認できます。
COF-PK株を買う方法は？
Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repreの株は現在18.93で購入可能です。注文は通常18.93または19.23付近で行われ、13や-0.26%が市場の動きを示します。COF-PKの最新情報はライブチャートで確認できます。
COF-PK株に投資する方法は？
Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repreへの投資では、年間の値幅16.90 - 19.68と現在の18.93を考慮します。注文は多くの場合18.93や19.23で行われる前に、3.33%や7.31%と比較されます。COF-PKの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPの株の最高値は？
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPの過去1年の最高値は19.68でした。16.90 - 19.68内で株価は大きく変動し、18.93と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repreのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPの株の最低値は？
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP(COF-PK)の年間最安値は16.90でした。現在の18.93や16.90 - 19.68と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。COF-PKの動きはライブチャートで確認できます。
COF-PKの株式分割はいつ行われましたか？
Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repreは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、18.93、7.31%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 18.93
- 始値
- 18.98
- 買値
- 18.93
- 買値
- 19.23
- 安値
- 18.93
- 高値
- 18.98
- 出来高
- 13
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- 3.33%
- 6ヶ月の変化
- 7.31%
- 1年の変化
- 7.31%
