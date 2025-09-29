クォートセクション
通貨 / COF-PK
COF-PK: Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre

18.93 USD 0.00 (0.00%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

COF-PKの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり18.93の安値と18.98の高値で取引されました。

Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repreダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

COF-PK株の現在の価格は？

Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repreの株価は本日18.93です。0.00%内で取引され、前日の終値は18.93、取引量は13に達しました。COF-PKのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repreの株は配当を出しますか？

Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repreの現在の価格は18.93です。配当方針は会社によりますが、投資家は7.31%やUSDにも注目します。COF-PKの動きはライブチャートで確認できます。

COF-PK株を買う方法は？

Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repreの株は現在18.93で購入可能です。注文は通常18.93または19.23付近で行われ、13や-0.26%が市場の動きを示します。COF-PKの最新情報はライブチャートで確認できます。

COF-PK株に投資する方法は？

Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repreへの投資では、年間の値幅16.90 - 19.68と現在の18.93を考慮します。注文は多くの場合18.93や19.23で行われる前に、3.33%や7.31%と比較されます。COF-PKの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

CAPITAL ONE FINANCIAL CORPの株の最高値は？

CAPITAL ONE FINANCIAL CORPの過去1年の最高値は19.68でした。16.90 - 19.68内で株価は大きく変動し、18.93と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repreのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

CAPITAL ONE FINANCIAL CORPの株の最低値は？

CAPITAL ONE FINANCIAL CORP(COF-PK)の年間最安値は16.90でした。現在の18.93や16.90 - 19.68と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。COF-PKの動きはライブチャートで確認できます。

COF-PKの株式分割はいつ行われましたか？

Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repreは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、18.93、7.31%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
18.93 18.98
1年のレンジ
16.90 19.68
以前の終値
18.93
始値
18.98
買値
18.93
買値
19.23
安値
18.93
高値
18.98
出来高
13
1日の変化
0.00%
1ヶ月の変化
3.33%
6ヶ月の変化
7.31%
1年の変化
7.31%
