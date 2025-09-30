KurseKategorien
COF-PK: Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre

18.93 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von COF-PK hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.93 bis zu einem Hoch von 18.98 gehandelt.

Verfolgen Sie die Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von COF-PK heute?

Die Aktie von Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre (COF-PK) notiert heute bei 18.93. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.00% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 18.93 und das Handelsvolumen erreichte 13. Das Live-Chart von COF-PK zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie COF-PK Dividenden?

Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre wird derzeit mit 18.93 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 7.31% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von COF-PK zu verfolgen.

Wie kaufe ich COF-PK-Aktien?

Sie können Aktien von Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre (COF-PK) zum aktuellen Kurs von 18.93 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 18.93 oder 19.23 platziert, während 13 und -0.26% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von COF-PK auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in COF-PK-Aktien?

Bei einer Investition in Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre müssen die jährliche Spanne 16.90 - 19.68 und der aktuelle Kurs 18.93 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.33% und 7.31%, bevor sie Orders zu 18.93 oder 19.23 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von COF-PK.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von CAPITAL ONE FINANCIAL CORP?

Der höchste Kurs von CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (COF-PK) im vergangenen Jahr lag bei 19.68. Innerhalb von 16.90 - 19.68 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 18.93 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von CAPITAL ONE FINANCIAL CORP?

Der niedrigste Kurs von CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (COF-PK) im Laufe des Jahres betrug 16.90. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 18.93 und der Spanne 16.90 - 19.68 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von COF-PK live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von COF-PK statt?

Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 18.93 und 7.31% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
18.93 18.98
Jahresspanne
16.90 19.68
Vorheriger Schlusskurs
18.93
Eröffnung
18.98
Bid
18.93
Ask
19.23
Tief
18.93
Hoch
18.98
Volumen
13
Tagesänderung
0.00%
Monatsänderung
3.33%
6-Monatsänderung
7.31%
Jahresänderung
7.31%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4