COF-PK: Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre
Der Wechselkurs von COF-PK hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.93 bis zu einem Hoch von 18.98 gehandelt.
Verfolgen Sie die Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von COF-PK heute?
Die Aktie von Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre (COF-PK) notiert heute bei 18.93. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.00% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 18.93 und das Handelsvolumen erreichte 13. Das Live-Chart von COF-PK zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie COF-PK Dividenden?
Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre wird derzeit mit 18.93 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 7.31% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von COF-PK zu verfolgen.
Wie kaufe ich COF-PK-Aktien?
Sie können Aktien von Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre (COF-PK) zum aktuellen Kurs von 18.93 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 18.93 oder 19.23 platziert, während 13 und -0.26% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von COF-PK auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in COF-PK-Aktien?
Bei einer Investition in Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre müssen die jährliche Spanne 16.90 - 19.68 und der aktuelle Kurs 18.93 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.33% und 7.31%, bevor sie Orders zu 18.93 oder 19.23 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von COF-PK.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von CAPITAL ONE FINANCIAL CORP?
Der höchste Kurs von CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (COF-PK) im vergangenen Jahr lag bei 19.68. Innerhalb von 16.90 - 19.68 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 18.93 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von CAPITAL ONE FINANCIAL CORP?
Der niedrigste Kurs von CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (COF-PK) im Laufe des Jahres betrug 16.90. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 18.93 und der Spanne 16.90 - 19.68 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von COF-PK live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von COF-PK statt?
Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 18.93 und 7.31% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.93
- Eröffnung
- 18.98
- Bid
- 18.93
- Ask
- 19.23
- Tief
- 18.93
- Hoch
- 18.98
- Volumen
- 13
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 3.33%
- 6-Monatsänderung
- 7.31%
- Jahresänderung
- 7.31%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4