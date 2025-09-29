КотировкиРазделы
COF-PK: Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre

18.93 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс COF-PK за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.93, а максимальная — 18.98.

Следите за динамикой Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций COF-PK сегодня?

Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre (COF-PK) сегодня оценивается на уровне 18.93. Инструмент торгуется в пределах 0.00%, вчерашнее закрытие составило 18.93, а торговый объем достиг 13. Всю динамику можно отследить на ценовом графике COF-PK в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre?

Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre в настоящее время оценивается в 18.93. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.31% и USD. Отслеживайте движения COF-PK на графике в реальном времени.

Как купить акции COF-PK?

Вы можете купить акции Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre (COF-PK) по текущей цене 18.93. Ордера обычно размещаются около 18.93 или 19.23, тогда как 13 и -0.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения COF-PK на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции COF-PK?

Инвестирование в Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre предполагает учет годового диапазона 16.90 - 19.68 и текущей цены 18.93. Многие сравнивают 3.33% и 7.31% перед размещением ордеров на 18.93 или 19.23. Изучайте ежедневные изменения цены COF-PK на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции CAPITAL ONE FINANCIAL CORP?

Самая высокая цена CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (COF-PK) за последний год составила 19.68. Акции заметно колебались в пределах 16.90 - 19.68, сравнение с 18.93 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции CAPITAL ONE FINANCIAL CORP?

Самая низкая цена CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (COF-PK) за год составила 16.90. Сравнение с текущими 18.93 и 16.90 - 19.68 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения COF-PK во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций COF-PK?

В прошлом Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.93 и 7.31% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
18.93 18.98
Годовой диапазон
16.90 19.68
Предыдущее закрытие
18.93
Open
18.98
Bid
18.93
Ask
19.23
Low
18.93
High
18.98
Объем
13
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
3.33%
6-месячное изменение
7.31%
Годовое изменение
7.31%
