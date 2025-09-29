- Обзор рынка
COF-PK: Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre
Курс COF-PK за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.93, а максимальная — 18.98.
Следите за динамикой Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций COF-PK сегодня?
Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre (COF-PK) сегодня оценивается на уровне 18.93. Инструмент торгуется в пределах 0.00%, вчерашнее закрытие составило 18.93, а торговый объем достиг 13. Всю динамику можно отследить на ценовом графике COF-PK в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre?
Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre в настоящее время оценивается в 18.93. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.31% и USD. Отслеживайте движения COF-PK на графике в реальном времени.
Как купить акции COF-PK?
Вы можете купить акции Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre (COF-PK) по текущей цене 18.93. Ордера обычно размещаются около 18.93 или 19.23, тогда как 13 и -0.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения COF-PK на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции COF-PK?
Инвестирование в Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre предполагает учет годового диапазона 16.90 - 19.68 и текущей цены 18.93. Многие сравнивают 3.33% и 7.31% перед размещением ордеров на 18.93 или 19.23. Изучайте ежедневные изменения цены COF-PK на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции CAPITAL ONE FINANCIAL CORP?
Самая высокая цена CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (COF-PK) за последний год составила 19.68. Акции заметно колебались в пределах 16.90 - 19.68, сравнение с 18.93 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции CAPITAL ONE FINANCIAL CORP?
Самая низкая цена CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (COF-PK) за год составила 16.90. Сравнение с текущими 18.93 и 16.90 - 19.68 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения COF-PK во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций COF-PK?
В прошлом Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.93 и 7.31% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 18.93
- Open
- 18.98
- Bid
- 18.93
- Ask
- 19.23
- Low
- 18.93
- High
- 18.98
- Объем
- 13
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 3.33%
- 6-месячное изменение
- 7.31%
- Годовое изменение
- 7.31%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%