COF-PI: Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres

20.41 USD 0.02 (0.10%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do COF-PI para hoje mudou para -0.10%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.38 e o mais alto foi 20.52.

Veja a dinâmica do par de moedas Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de COF-PI hoje?

Hoje Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres (COF-PI) está avaliado em 20.41. O instrumento é negociado dentro de -0.10%, o fechamento de ontem foi 20.43, e o volume de negociação atingiu 144. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de COF-PI em tempo real.

As ações de Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres pagam dividendos?

Atualmente Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres está avaliado em 20.41. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 7.53% e USD. Monitore os movimentos de COF-PI no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de COF-PI?

Você pode comprar ações de Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres (COF-PI) pelo preço atual 20.41. Ordens geralmente são executadas perto de 20.41 ou 20.71, enquanto 144 e -0.20% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de COF-PI no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de COF-PI?

Investir em Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres envolve considerar a faixa anual 18.22 - 21.21 e o preço atual 20.41. Muitos comparam 3.66% e 7.53% antes de enviar ordens em 20.41 ou 20.71. Estude as mudanças diárias de preço de COF-PI no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações CAPITAL ONE FINANCIAL CORP?

O maior preço de CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (COF-PI) no último ano foi 21.21. As ações oscilaram bastante dentro de 18.22 - 21.21, e a comparação com 20.43 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações CAPITAL ONE FINANCIAL CORP?

O menor preço de CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (COF-PI) no ano foi 18.22. A comparação com o preço atual 20.41 e 18.22 - 21.21 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de COF-PI em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de COF-PI?

No passado Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 20.43 e 7.53% após os eventos corporativos.

Faixa diária
20.38 20.52
Faixa anual
18.22 21.21
Fechamento anterior
20.43
Open
20.45
Bid
20.41
Ask
20.71
Low
20.38
High
20.52
Volume
144
Mudança diária
-0.10%
Mudança mensal
3.66%
Mudança de 6 meses
7.53%
Mudança anual
7.53%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4