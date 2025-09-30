- Visão do mercado
COF-PI: Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres
A taxa do COF-PI para hoje mudou para -0.10%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.38 e o mais alto foi 20.52.
Veja a dinâmica do par de moedas Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de COF-PI hoje?
Hoje Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres (COF-PI) está avaliado em 20.41. O instrumento é negociado dentro de -0.10%, o fechamento de ontem foi 20.43, e o volume de negociação atingiu 144. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de COF-PI em tempo real.
As ações de Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres pagam dividendos?
Atualmente Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres está avaliado em 20.41. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 7.53% e USD. Monitore os movimentos de COF-PI no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de COF-PI?
Você pode comprar ações de Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres (COF-PI) pelo preço atual 20.41. Ordens geralmente são executadas perto de 20.41 ou 20.71, enquanto 144 e -0.20% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de COF-PI no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de COF-PI?
Investir em Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres envolve considerar a faixa anual 18.22 - 21.21 e o preço atual 20.41. Muitos comparam 3.66% e 7.53% antes de enviar ordens em 20.41 ou 20.71. Estude as mudanças diárias de preço de COF-PI no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações CAPITAL ONE FINANCIAL CORP?
O maior preço de CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (COF-PI) no último ano foi 21.21. As ações oscilaram bastante dentro de 18.22 - 21.21, e a comparação com 20.43 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações CAPITAL ONE FINANCIAL CORP?
O menor preço de CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (COF-PI) no ano foi 18.22. A comparação com o preço atual 20.41 e 18.22 - 21.21 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de COF-PI em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de COF-PI?
No passado Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 20.43 e 7.53% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 20.43
- Open
- 20.45
- Bid
- 20.41
- Ask
- 20.71
- Low
- 20.38
- High
- 20.52
- Volume
- 144
- Mudança diária
- -0.10%
- Mudança mensal
- 3.66%
- Mudança de 6 meses
- 7.53%
- Mudança anual
- 7.53%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4