COF-PI: Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres

20.41 USD 0.02 (0.10%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

COF-PIの今日の為替レートは、-0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり20.38の安値と20.52の高値で取引されました。

Capital One Financial Corporation Depositary shares each represダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

COF-PI株の現在の価格は？

Capital One Financial Corporation Depositary shares each represの株価は本日20.41です。-0.10%内で取引され、前日の終値は20.43、取引量は144に達しました。COF-PIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Capital One Financial Corporation Depositary shares each represの株は配当を出しますか？

Capital One Financial Corporation Depositary shares each represの現在の価格は20.41です。配当方針は会社によりますが、投資家は7.53%やUSDにも注目します。COF-PIの動きはライブチャートで確認できます。

COF-PI株を買う方法は？

Capital One Financial Corporation Depositary shares each represの株は現在20.41で購入可能です。注文は通常20.41または20.71付近で行われ、144や-0.20%が市場の動きを示します。COF-PIの最新情報はライブチャートで確認できます。

COF-PI株に投資する方法は？

Capital One Financial Corporation Depositary shares each represへの投資では、年間の値幅18.22 - 21.21と現在の20.41を考慮します。注文は多くの場合20.41や20.71で行われる前に、3.66%や7.53%と比較されます。COF-PIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

CAPITAL ONE FINANCIAL CORPの株の最高値は？

CAPITAL ONE FINANCIAL CORPの過去1年の最高値は21.21でした。18.22 - 21.21内で株価は大きく変動し、20.43と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Capital One Financial Corporation Depositary shares each represのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

CAPITAL ONE FINANCIAL CORPの株の最低値は？

CAPITAL ONE FINANCIAL CORP(COF-PI)の年間最安値は18.22でした。現在の20.41や18.22 - 21.21と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。COF-PIの動きはライブチャートで確認できます。

COF-PIの株式分割はいつ行われましたか？

Capital One Financial Corporation Depositary shares each represは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、20.43、7.53%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
20.38 20.52
1年のレンジ
18.22 21.21
以前の終値
20.43
始値
20.45
買値
20.41
買値
20.71
安値
20.38
高値
20.52
出来高
144
1日の変化
-0.10%
1ヶ月の変化
3.66%
6ヶ月の変化
7.53%
1年の変化
7.53%
