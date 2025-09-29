- 概要
COF-PI: Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres
COF-PIの今日の為替レートは、-0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり20.38の安値と20.52の高値で取引されました。
Capital One Financial Corporation Depositary shares each represダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
COF-PI株の現在の価格は？
Capital One Financial Corporation Depositary shares each represの株価は本日20.41です。-0.10%内で取引され、前日の終値は20.43、取引量は144に達しました。COF-PIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Capital One Financial Corporation Depositary shares each represの株は配当を出しますか？
Capital One Financial Corporation Depositary shares each represの現在の価格は20.41です。配当方針は会社によりますが、投資家は7.53%やUSDにも注目します。COF-PIの動きはライブチャートで確認できます。
COF-PI株を買う方法は？
Capital One Financial Corporation Depositary shares each represの株は現在20.41で購入可能です。注文は通常20.41または20.71付近で行われ、144や-0.20%が市場の動きを示します。COF-PIの最新情報はライブチャートで確認できます。
COF-PI株に投資する方法は？
Capital One Financial Corporation Depositary shares each represへの投資では、年間の値幅18.22 - 21.21と現在の20.41を考慮します。注文は多くの場合20.41や20.71で行われる前に、3.66%や7.53%と比較されます。COF-PIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPの株の最高値は？
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPの過去1年の最高値は21.21でした。18.22 - 21.21内で株価は大きく変動し、20.43と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Capital One Financial Corporation Depositary shares each represのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPの株の最低値は？
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP(COF-PI)の年間最安値は18.22でした。現在の20.41や18.22 - 21.21と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。COF-PIの動きはライブチャートで確認できます。
COF-PIの株式分割はいつ行われましたか？
Capital One Financial Corporation Depositary shares each represは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、20.43、7.53%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 20.43
- 始値
- 20.45
- 買値
- 20.41
- 買値
- 20.71
- 安値
- 20.38
- 高値
- 20.52
- 出来高
- 144
- 1日の変化
- -0.10%
- 1ヶ月の変化
- 3.66%
- 6ヶ月の変化
- 7.53%
- 1年の変化
- 7.53%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前