- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
COF-PI: Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres
Der Wechselkurs von COF-PI hat sich für heute um -0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.38 bis zu einem Hoch von 20.52 gehandelt.
Verfolgen Sie die Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von COF-PI heute?
Die Aktie von Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres (COF-PI) notiert heute bei 20.41. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.10% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 20.43 und das Handelsvolumen erreichte 144. Das Live-Chart von COF-PI zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie COF-PI Dividenden?
Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres wird derzeit mit 20.41 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 7.53% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von COF-PI zu verfolgen.
Wie kaufe ich COF-PI-Aktien?
Sie können Aktien von Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres (COF-PI) zum aktuellen Kurs von 20.41 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 20.41 oder 20.71 platziert, während 144 und -0.20% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von COF-PI auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in COF-PI-Aktien?
Bei einer Investition in Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres müssen die jährliche Spanne 18.22 - 21.21 und der aktuelle Kurs 20.41 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.66% und 7.53%, bevor sie Orders zu 20.41 oder 20.71 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von COF-PI.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von CAPITAL ONE FINANCIAL CORP?
Der höchste Kurs von CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (COF-PI) im vergangenen Jahr lag bei 21.21. Innerhalb von 18.22 - 21.21 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 20.43 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von CAPITAL ONE FINANCIAL CORP?
Der niedrigste Kurs von CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (COF-PI) im Laufe des Jahres betrug 18.22. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 20.41 und der Spanne 18.22 - 21.21 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von COF-PI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von COF-PI statt?
Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 20.43 und 7.53% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 20.43
- Eröffnung
- 20.45
- Bid
- 20.41
- Ask
- 20.71
- Tief
- 20.38
- Hoch
- 20.52
- Volumen
- 144
- Tagesänderung
- -0.10%
- Monatsänderung
- 3.66%
- 6-Monatsänderung
- 7.53%
- Jahresänderung
- 7.53%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4