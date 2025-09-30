KurseKategorien
Währungen / COF-PI
Zurück zum Aktien

COF-PI: Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres

20.41 USD 0.02 (0.10%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von COF-PI hat sich für heute um -0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.38 bis zu einem Hoch von 20.52 gehandelt.

Verfolgen Sie die Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von COF-PI heute?

Die Aktie von Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres (COF-PI) notiert heute bei 20.41. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.10% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 20.43 und das Handelsvolumen erreichte 144. Das Live-Chart von COF-PI zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie COF-PI Dividenden?

Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres wird derzeit mit 20.41 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 7.53% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von COF-PI zu verfolgen.

Wie kaufe ich COF-PI-Aktien?

Sie können Aktien von Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres (COF-PI) zum aktuellen Kurs von 20.41 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 20.41 oder 20.71 platziert, während 144 und -0.20% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von COF-PI auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in COF-PI-Aktien?

Bei einer Investition in Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres müssen die jährliche Spanne 18.22 - 21.21 und der aktuelle Kurs 20.41 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.66% und 7.53%, bevor sie Orders zu 20.41 oder 20.71 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von COF-PI.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von CAPITAL ONE FINANCIAL CORP?

Der höchste Kurs von CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (COF-PI) im vergangenen Jahr lag bei 21.21. Innerhalb von 18.22 - 21.21 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 20.43 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von CAPITAL ONE FINANCIAL CORP?

Der niedrigste Kurs von CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (COF-PI) im Laufe des Jahres betrug 18.22. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 20.41 und der Spanne 18.22 - 21.21 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von COF-PI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von COF-PI statt?

Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 20.43 und 7.53% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
20.38 20.52
Jahresspanne
18.22 21.21
Vorheriger Schlusskurs
20.43
Eröffnung
20.45
Bid
20.41
Ask
20.71
Tief
20.38
Hoch
20.52
Volumen
144
Tagesänderung
-0.10%
Monatsänderung
3.66%
6-Monatsänderung
7.53%
Jahresänderung
7.53%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4