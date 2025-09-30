- Panoramica
COF-PI: Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres
Il tasso di cambio COF-PI ha avuto una variazione del -0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.38 e ad un massimo di 20.52.
Segui le dinamiche di Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni COF-PI oggi?
Oggi le azioni Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres sono prezzate a 20.41. Viene scambiato all'interno di -0.10%, la chiusura di ieri è stata 20.43 e il volume degli scambi ha raggiunto 144. Il grafico dei prezzi in tempo reale di COF-PI mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres pagano dividendi?
Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres è attualmente valutato a 20.41. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 7.53% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di COF-PI.
Come acquistare azioni COF-PI?
Puoi acquistare azioni Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres al prezzo attuale di 20.41. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 20.41 o 20.71, mentre 144 e -0.20% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di COF-PI sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni COF-PI?
Investire in Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres implica considerare l'intervallo annuale 18.22 - 21.21 e il prezzo attuale 20.41. Molti confrontano 3.66% e 7.53% prima di effettuare ordini su 20.41 o 20.71. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di COF-PI con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni CAPITAL ONE FINANCIAL CORP?
Il prezzo massimo di CAPITAL ONE FINANCIAL CORP nell'ultimo anno è stato 21.21. All'interno di 18.22 - 21.21, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 20.43 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni CAPITAL ONE FINANCIAL CORP?
Il prezzo più basso di CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (COF-PI) nel corso dell'anno è stato 18.22. Confrontandolo con gli attuali 20.41 e 18.22 - 21.21 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda COF-PI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di COF-PI?
Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 20.43 e 7.53%.
- Chiusura Precedente
- 20.43
- Apertura
- 20.45
- Bid
- 20.41
- Ask
- 20.71
- Minimo
- 20.38
- Massimo
- 20.52
- Volume
- 144
- Variazione giornaliera
- -0.10%
- Variazione Mensile
- 3.66%
- Variazione Semestrale
- 7.53%
- Variazione Annuale
- 7.53%
