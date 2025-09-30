QuotazioniSezioni
COF-PI
COF-PI: Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres

20.41 USD 0.02 (0.10%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio COF-PI ha avuto una variazione del -0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.38 e ad un massimo di 20.52.

Segui le dinamiche di Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni COF-PI oggi?

Oggi le azioni Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres sono prezzate a 20.41. Viene scambiato all'interno di -0.10%, la chiusura di ieri è stata 20.43 e il volume degli scambi ha raggiunto 144. Il grafico dei prezzi in tempo reale di COF-PI mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres pagano dividendi?

Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres è attualmente valutato a 20.41. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 7.53% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di COF-PI.

Come acquistare azioni COF-PI?

Puoi acquistare azioni Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres al prezzo attuale di 20.41. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 20.41 o 20.71, mentre 144 e -0.20% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di COF-PI sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni COF-PI?

Investire in Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres implica considerare l'intervallo annuale 18.22 - 21.21 e il prezzo attuale 20.41. Molti confrontano 3.66% e 7.53% prima di effettuare ordini su 20.41 o 20.71. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di COF-PI con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni CAPITAL ONE FINANCIAL CORP?

Il prezzo massimo di CAPITAL ONE FINANCIAL CORP nell'ultimo anno è stato 21.21. All'interno di 18.22 - 21.21, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 20.43 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni CAPITAL ONE FINANCIAL CORP?

Il prezzo più basso di CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (COF-PI) nel corso dell'anno è stato 18.22. Confrontandolo con gli attuali 20.41 e 18.22 - 21.21 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda COF-PI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di COF-PI?

Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 20.43 e 7.53%.

Intervallo Giornaliero
20.38 20.52
Intervallo Annuale
18.22 21.21
Chiusura Precedente
20.43
Apertura
20.45
Bid
20.41
Ask
20.71
Minimo
20.38
Massimo
20.52
Volume
144
Variazione giornaliera
-0.10%
Variazione Mensile
3.66%
Variazione Semestrale
7.53%
Variazione Annuale
7.53%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4