COF-PI: Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres

20.41 USD 0.02 (0.10%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日COF-PI汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点20.38和高点20.52进行交易。

关注Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

COF-PI股票今天的价格是多少？

Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres股票今天的定价为20.41。它在-0.10%范围内交易，昨天的收盘价为20.43，交易量达到144。COF-PI的实时价格图表显示了这些更新。

Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres股票是否支付股息？

Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres目前的价值为20.41。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.53%和USD。实时查看图表以跟踪COF-PI走势。

如何购买COF-PI股票？

您可以以20.41的当前价格购买Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres股票。订单通常设置在20.41或20.71附近，而144和-0.20%显示市场活动。立即关注COF-PI的实时图表更新。

如何投资COF-PI股票？

投资Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres需要考虑年度范围18.22 - 21.21和当前价格20.41。许多人在以20.41或20.71下订单之前，会比较3.66%和。实时查看COF-PI价格图表，了解每日变化。

CAPITAL ONE FINANCIAL CORP股票的最高价格是多少？

在过去一年中，CAPITAL ONE FINANCIAL CORP的最高价格是21.21。在18.22 - 21.21内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres的绩效。

CAPITAL ONE FINANCIAL CORP股票的最低价格是多少？

CAPITAL ONE FINANCIAL CORP（COF-PI）的最低价格为18.22。将其与当前的20.41和18.22 - 21.21进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看COF-PI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

COF-PI股票是什么时候拆分的？

Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.43和7.53%中可见。

日范围
20.38 20.52
年范围
18.22 21.21
前一天收盘价
20.43
开盘价
20.45
卖价
20.41
买价
20.71
最低价
20.38
最高价
20.52
交易量
144
日变化
-0.10%
月变化
3.66%
6个月变化
7.53%
年变化
7.53%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值