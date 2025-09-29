COF-PI: Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres
今日COF-PI汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点20.38和高点20.52进行交易。
关注Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
COF-PI股票今天的价格是多少？
Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres股票今天的定价为20.41。它在-0.10%范围内交易，昨天的收盘价为20.43，交易量达到144。COF-PI的实时价格图表显示了这些更新。
Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres股票是否支付股息？
Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres目前的价值为20.41。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.53%和USD。实时查看图表以跟踪COF-PI走势。
如何购买COF-PI股票？
您可以以20.41的当前价格购买Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres股票。订单通常设置在20.41或20.71附近，而144和-0.20%显示市场活动。立即关注COF-PI的实时图表更新。
如何投资COF-PI股票？
投资Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres需要考虑年度范围18.22 - 21.21和当前价格20.41。许多人在以20.41或20.71下订单之前，会比较3.66%和。实时查看COF-PI价格图表，了解每日变化。
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP股票的最高价格是多少？
在过去一年中，CAPITAL ONE FINANCIAL CORP的最高价格是21.21。在18.22 - 21.21内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres的绩效。
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP股票的最低价格是多少？
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP（COF-PI）的最低价格为18.22。将其与当前的20.41和18.22 - 21.21进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看COF-PI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
COF-PI股票是什么时候拆分的？
Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.43和7.53%中可见。
- 前一天收盘价
- 20.43
- 开盘价
- 20.45
- 卖价
- 20.41
- 买价
- 20.71
- 最低价
- 20.38
- 最高价
- 20.52
- 交易量
- 144
- 日变化
- -0.10%
- 月变化
- 3.66%
- 6个月变化
- 7.53%
- 年变化
- 7.53%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值