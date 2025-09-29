- Обзор рынка
COF-PI: Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres
Курс COF-PI за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.38, а максимальная — 20.52.
Следите за динамикой Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций COF-PI сегодня?
Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres (COF-PI) сегодня оценивается на уровне 20.41. Инструмент торгуется в пределах -0.10%, вчерашнее закрытие составило 20.43, а торговый объем достиг 144. Всю динамику можно отследить на ценовом графике COF-PI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres?
Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres в настоящее время оценивается в 20.41. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.53% и USD. Отслеживайте движения COF-PI на графике в реальном времени.
Как купить акции COF-PI?
Вы можете купить акции Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres (COF-PI) по текущей цене 20.41. Ордера обычно размещаются около 20.41 или 20.71, тогда как 144 и -0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения COF-PI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции COF-PI?
Инвестирование в Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres предполагает учет годового диапазона 18.22 - 21.21 и текущей цены 20.41. Многие сравнивают 3.66% и 7.53% перед размещением ордеров на 20.41 или 20.71. Изучайте ежедневные изменения цены COF-PI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции CAPITAL ONE FINANCIAL CORP?
Самая высокая цена CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (COF-PI) за последний год составила 21.21. Акции заметно колебались в пределах 18.22 - 21.21, сравнение с 20.43 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции CAPITAL ONE FINANCIAL CORP?
Самая низкая цена CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (COF-PI) за год составила 18.22. Сравнение с текущими 20.41 и 18.22 - 21.21 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения COF-PI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций COF-PI?
В прошлом Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.43 и 7.53% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 20.43
- Open
- 20.45
- Bid
- 20.41
- Ask
- 20.71
- Low
- 20.38
- High
- 20.52
- Объем
- 144
- Дневное изменение
- -0.10%
- Месячное изменение
- 3.66%
- 6-месячное изменение
- 7.53%
- Годовое изменение
- 7.53%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%