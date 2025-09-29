КотировкиРазделы
COF-PI: Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres

20.41 USD 0.02 (0.10%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс COF-PI за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.38, а максимальная — 20.52.

Следите за динамикой Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций COF-PI сегодня?

Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres (COF-PI) сегодня оценивается на уровне 20.41. Инструмент торгуется в пределах -0.10%, вчерашнее закрытие составило 20.43, а торговый объем достиг 144. Всю динамику можно отследить на ценовом графике COF-PI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres?

Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres в настоящее время оценивается в 20.41. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.53% и USD. Отслеживайте движения COF-PI на графике в реальном времени.

Как купить акции COF-PI?

Вы можете купить акции Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres (COF-PI) по текущей цене 20.41. Ордера обычно размещаются около 20.41 или 20.71, тогда как 144 и -0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения COF-PI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции COF-PI?

Инвестирование в Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres предполагает учет годового диапазона 18.22 - 21.21 и текущей цены 20.41. Многие сравнивают 3.66% и 7.53% перед размещением ордеров на 20.41 или 20.71. Изучайте ежедневные изменения цены COF-PI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции CAPITAL ONE FINANCIAL CORP?

Самая высокая цена CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (COF-PI) за последний год составила 21.21. Акции заметно колебались в пределах 18.22 - 21.21, сравнение с 20.43 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции CAPITAL ONE FINANCIAL CORP?

Самая низкая цена CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (COF-PI) за год составила 18.22. Сравнение с текущими 20.41 и 18.22 - 21.21 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения COF-PI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций COF-PI?

В прошлом Capital One Financial Corporation Depositary shares each repres проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.43 и 7.53% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
20.38 20.52
Годовой диапазон
18.22 21.21
Предыдущее закрытие
20.43
Open
20.45
Bid
20.41
Ask
20.71
Low
20.38
High
20.52
Объем
144
Дневное изменение
-0.10%
Месячное изменение
3.66%
6-месячное изменение
7.53%
Годовое изменение
7.53%
