CMCT: Creative Media & Community Trust Corporation - Common Stock
7.31 USD 0.53 (6.76%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CMCT para hoje mudou para -6.76%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 7.30 e o mais alto foi 7.80.
Veja a dinâmica do par de moedas Creative Media & Community Trust Corporation - Common Stock. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CMCT Notícias
Faixa diária
7.30 7.80
Faixa anual
0.11 10.90
- Fechamento anterior
- 7.84
- Open
- 7.80
- Bid
- 7.31
- Ask
- 7.61
- Low
- 7.30
- High
- 7.80
- Volume
- 37
- Mudança diária
- -6.76%
- Mudança mensal
- 13.33%
- Mudança de 6 meses
- 2824.00%
- Mudança anual
- 1333.33%
