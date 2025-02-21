Währungen / CMCT
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CMCT: Creative Media & Community Trust Corporation - Common Stock
7.36 USD 0.15 (2.08%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CMCT hat sich für heute um 2.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.15 bis zu einem Hoch von 7.36 gehandelt.
Verfolgen Sie die Creative Media & Community Trust Corporation - Common Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CMCT News
- Earnings call transcript: Creative Media Trust sees stock drop post-Q2 2025 results
- CMCT Q2 2025 Earnings Call Transcript
- CMCT August 2025 presentation: Multifamily pivot continues despite Q1 NOI decline
- CMCT Declares Preferred Stock Dividends
- Tariffs On, Tariffs Off
- The State Of REITs: May 2025 Edition
- The State Of REITs: February 2025 Edition
Tagesspanne
7.15 7.36
Jahresspanne
0.11 10.90
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.21
- Eröffnung
- 7.23
- Bid
- 7.36
- Ask
- 7.66
- Tief
- 7.15
- Hoch
- 7.36
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- 2.08%
- Monatsänderung
- 14.11%
- 6-Monatsänderung
- 2844.00%
- Jahresänderung
- 1343.14%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K