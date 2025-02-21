CotationsSections
CMCT: Creative Media & Community Trust Corporation - Common Stock

7.28 USD 0.07 (0.97%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CMCT a changé de 0.97% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 7.05 et à un maximum de 7.36.

Suivez la dynamique Creative Media & Community Trust Corporation - Common Stock. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
7.05 7.36
Range Annuel
0.11 10.90
Clôture Précédente
7.21
Ouverture
7.23
Bid
7.28
Ask
7.58
Plus Bas
7.05
Plus Haut
7.36
Volume
20
Changement quotidien
0.97%
Changement Mensuel
12.87%
Changement à 6 Mois
2812.00%
Changement Annuel
1327.45%
