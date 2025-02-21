КотировкиРазделы
CMCT: Creative Media & Community Trust Corporation - Common Stock

7.20 USD 0.22 (2.96%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CMCT за сегодня изменился на -2.96%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.00, а максимальная — 7.80.

Следите за динамикой Creative Media & Community Trust Corporation - Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
7.00 7.80
Годовой диапазон
0.11 10.90
Предыдущее закрытие
7.42
Open
7.54
Bid
7.20
Ask
7.50
Low
7.00
High
7.80
Объем
71
Дневное изменение
-2.96%
Месячное изменение
11.63%
6-месячное изменение
2780.00%
Годовое изменение
1311.76%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.