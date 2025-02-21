Валюты / CMCT
CMCT: Creative Media & Community Trust Corporation - Common Stock
7.20 USD 0.22 (2.96%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CMCT за сегодня изменился на -2.96%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.00, а максимальная — 7.80.
Следите за динамикой Creative Media & Community Trust Corporation - Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка.
Новости CMCT
- Earnings call transcript: Creative Media Trust sees stock drop post-Q2 2025 results
- CMCT Q2 2025 Earnings Call Transcript
- CMCT August 2025 presentation: Multifamily pivot continues despite Q1 NOI decline
- CMCT Declares Preferred Stock Dividends
- Tariffs On, Tariffs Off
- The State Of REITs: May 2025 Edition
- The State Of REITs: February 2025 Edition
Дневной диапазон
7.00 7.80
Годовой диапазон
0.11 10.90
- Предыдущее закрытие
- 7.42
- Open
- 7.54
- Bid
- 7.20
- Ask
- 7.50
- Low
- 7.00
- High
- 7.80
- Объем
- 71
- Дневное изменение
- -2.96%
- Месячное изменение
- 11.63%
- 6-месячное изменение
- 2780.00%
- Годовое изменение
- 1311.76%
