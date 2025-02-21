货币 / CMCT
CMCT: Creative Media & Community Trust Corporation - Common Stock
7.20 USD 0.22 (2.96%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CMCT汇率已更改-2.96%。当日，交易品种以低点7.00和高点7.80进行交易。
关注Creative Media & Community Trust Corporation - Common Stock动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CMCT新闻
日范围
7.00 7.80
年范围
0.11 10.90
- 前一天收盘价
- 7.42
- 开盘价
- 7.54
- 卖价
- 7.20
- 买价
- 7.50
- 最低价
- 7.00
- 最高价
- 7.80
- 交易量
- 71
- 日变化
- -2.96%
- 月变化
- 11.63%
- 6个月变化
- 2780.00%
- 年变化
- 1311.76%
