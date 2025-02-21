Valute / CMCT
CMCT: Creative Media & Community Trust Corporation - Common Stock
7.28 USD 0.07 (0.97%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CMCT ha avuto una variazione del 0.97% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.05 e ad un massimo di 7.36.
Segui le dinamiche di Creative Media & Community Trust Corporation - Common Stock. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
7.05 7.36
Intervallo Annuale
0.11 10.90
- Chiusura Precedente
- 7.21
- Apertura
- 7.23
- Bid
- 7.28
- Ask
- 7.58
- Minimo
- 7.05
- Massimo
- 7.36
- Volume
- 20
- Variazione giornaliera
- 0.97%
- Variazione Mensile
- 12.87%
- Variazione Semestrale
- 2812.00%
- Variazione Annuale
- 1327.45%
21 settembre, domenica