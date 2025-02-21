QuotazioniSezioni
Valute / CMCT
Tornare a Azioni

CMCT: Creative Media & Community Trust Corporation - Common Stock

7.28 USD 0.07 (0.97%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CMCT ha avuto una variazione del 0.97% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.05 e ad un massimo di 7.36.

Segui le dinamiche di Creative Media & Community Trust Corporation - Common Stock. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CMCT News

Intervallo Giornaliero
7.05 7.36
Intervallo Annuale
0.11 10.90
Chiusura Precedente
7.21
Apertura
7.23
Bid
7.28
Ask
7.58
Minimo
7.05
Massimo
7.36
Volume
20
Variazione giornaliera
0.97%
Variazione Mensile
12.87%
Variazione Semestrale
2812.00%
Variazione Annuale
1327.45%
21 settembre, domenica