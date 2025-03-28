Moedas / CLSD
CLSD: Clearside Biomedical Inc
3.98 USD 0.37 (10.25%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CLSD para hoje mudou para 10.25%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.69 e o mais alto foi 3.98.
Veja a dinâmica do par de moedas Clearside Biomedical Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CLSD Notícias
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.11%
- E.U.A. - Ações fecharam o pregão em alta e o Índice Dow Jones Industrial Average avançou 0,11%
- Clearside Biomedical amends royalty agreement, receives $3 million payment
- Clearside Biomedical earnings beat by $0.04, revenue fell short of estimates
- Clearside Biomedical, Inc. (CLSD) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Compugen (CGEN) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Clearside Biomedical stock soars after Health Canada approves XIPERE
- Health Canada approves Clearside’s XIPERE for uveitic macular edema
- This Elevance Health Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Clearside Biomedical (NASDAQ:CLSD), Elevance Health (NYSE:ELV)
- Chardan Capital downgrades Clearside Biomedical stock rating to Neutral
- Stifel downgrades Clearside Biomedical stock to Hold on cash concerns
- Citizens JMP downgrades Clearside Biomedical stock rating as company pauses R&D
- Needham downgrades Clearside Biomedical stock to Hold on funding challenges
- Clearside Biomedical stock falls after announcing strategic alternatives exploration
- Clearside Biomedical to explore strategic alternatives amid cash concerns
- Clearside Biomedical Announces Multiple Presentations to be Featured at the Clinical Trials at the Summit Meeting
- Clearside Biomedical at Stifel Forum: Strategic Moves in Ophthalmology
- Clearside Biomedical target cut to $5 by H.C. Wainwright
- Clearside Biomedical to Participate in a Fireside Chat at the Stifel 2025 Virtual Ophthalmology Forum
- JMP maintains $5 target on Clearside Biomedical stock
- Stifel maintains Buy on Clearside Biomedical, target at $8
- Clearside Biomedical earnings missed by $0.02, revenue topped estimates
- Clearside Biomedical Announces First Quarter 2025 Financial Results and Provides Corporate Update
- Clearside Biomedical, Inc. (CLSD) Q4 2024 Earnings Conference Call Transcript
Faixa diária
3.69 3.98
Faixa anual
0.29 4.43
- Fechamento anterior
- 3.61
- Open
- 3.69
- Bid
- 3.98
- Ask
- 4.28
- Low
- 3.69
- High
- 3.98
- Volume
- 98
- Mudança diária
- 10.25%
- Mudança mensal
- 1005.56%
- Mudança de 6 meses
- 323.40%
- Mudança anual
- 210.94%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh