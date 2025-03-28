Währungen / CLSD
CLSD: Clearside Biomedical Inc
3.85 USD 0.04 (1.03%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CLSD hat sich für heute um -1.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.83 bis zu einem Hoch von 3.90 gehandelt.
Verfolgen Sie die Clearside Biomedical Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
3.83 3.90
Jahresspanne
0.29 4.43
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.89
- Eröffnung
- 3.85
- Bid
- 3.85
- Ask
- 4.15
- Tief
- 3.83
- Hoch
- 3.90
- Volumen
- 17
- Tagesänderung
- -1.03%
- Monatsänderung
- 969.44%
- 6-Monatsänderung
- 309.57%
- Jahresänderung
- 200.78%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K