QuotazioniSezioni
Valute / CLSD
Tornare a Azioni

CLSD: Clearside Biomedical Inc

3.76 USD 0.13 (3.34%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CLSD ha avuto una variazione del -3.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.69 e ad un massimo di 4.01.

Segui le dinamiche di Clearside Biomedical Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CLSD News

Intervallo Giornaliero
3.69 4.01
Intervallo Annuale
0.29 4.43
Chiusura Precedente
3.89
Apertura
3.85
Bid
3.76
Ask
4.06
Minimo
3.69
Massimo
4.01
Volume
108
Variazione giornaliera
-3.34%
Variazione Mensile
944.44%
Variazione Semestrale
300.00%
Variazione Annuale
193.75%
21 settembre, domenica