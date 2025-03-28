货币 / CLSD
CLSD: Clearside Biomedical Inc
3.59 USD 0.37 (9.34%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CLSD汇率已更改-9.34%。当日，交易品种以低点3.52和高点4.01进行交易。
关注Clearside Biomedical Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CLSD新闻
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.11%
- 美国股市上涨；截至收盘道琼斯工业平均指数上涨0.11%
- Clearside Biomedical amends royalty agreement, receives $3 million payment
- Clearside Biomedical earnings beat by $0.04, revenue fell short of estimates
- Clearside Biomedical, Inc. (CLSD) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Compugen (CGEN) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Clearside Biomedical stock soars after Health Canada approves XIPERE
- Health Canada approves Clearside’s XIPERE for uveitic macular edema
- This Elevance Health Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Clearside Biomedical (NASDAQ:CLSD), Elevance Health (NYSE:ELV)
- Chardan Capital downgrades Clearside Biomedical stock rating to Neutral
- Stifel downgrades Clearside Biomedical stock to Hold on cash concerns
- Citizens JMP downgrades Clearside Biomedical stock rating as company pauses R&D
- Needham downgrades Clearside Biomedical stock to Hold on funding challenges
- Clearside Biomedical stock falls after announcing strategic alternatives exploration
- Clearside Biomedical to explore strategic alternatives amid cash concerns
- Clearside Biomedical Announces Multiple Presentations to be Featured at the Clinical Trials at the Summit Meeting
- Clearside Biomedical at Stifel Forum: Strategic Moves in Ophthalmology
- Clearside Biomedical target cut to $5 by H.C. Wainwright
- Clearside Biomedical to Participate in a Fireside Chat at the Stifel 2025 Virtual Ophthalmology Forum
- JMP maintains $5 target on Clearside Biomedical stock
- Stifel maintains Buy on Clearside Biomedical, target at $8
- Clearside Biomedical earnings missed by $0.02, revenue topped estimates
- Clearside Biomedical Announces First Quarter 2025 Financial Results and Provides Corporate Update
- Clearside Biomedical, Inc. (CLSD) Q4 2024 Earnings Conference Call Transcript
日范围
3.52 4.01
年范围
0.29 4.43
- 前一天收盘价
- 3.96
- 开盘价
- 3.91
- 卖价
- 3.59
- 买价
- 3.89
- 最低价
- 3.52
- 最高价
- 4.01
- 交易量
- 403
- 日变化
- -9.34%
- 月变化
- 897.22%
- 6个月变化
- 281.91%
- 年变化
- 180.47%
