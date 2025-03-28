Currencies / CLSD
CLSD: Clearside Biomedical Inc
3.59 USD 0.37 (9.34%)
Sector: Healthcare Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
CLSD exchange rate has changed by -9.34% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 3.52 and at a high of 4.01.
Follow Clearside Biomedical Inc dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
CLSD News
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.11%
- Clearside Biomedical amends royalty agreement, receives $3 million payment
- Clearside Biomedical earnings beat by $0.04, revenue fell short of estimates
- Clearside Biomedical, Inc. (CLSD) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Compugen (CGEN) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Clearside Biomedical stock soars after Health Canada approves XIPERE
- Health Canada approves Clearside’s XIPERE for uveitic macular edema
- This Elevance Health Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Clearside Biomedical (NASDAQ:CLSD), Elevance Health (NYSE:ELV)
- Chardan Capital downgrades Clearside Biomedical stock rating to Neutral
- Stifel downgrades Clearside Biomedical stock to Hold on cash concerns
- Citizens JMP downgrades Clearside Biomedical stock rating as company pauses R&D
- Needham downgrades Clearside Biomedical stock to Hold on funding challenges
- Clearside Biomedical stock falls after announcing strategic alternatives exploration
- Clearside Biomedical to explore strategic alternatives amid cash concerns
- Clearside Biomedical Announces Multiple Presentations to be Featured at the Clinical Trials at the Summit Meeting
- Clearside Biomedical at Stifel Forum: Strategic Moves in Ophthalmology
- Clearside Biomedical target cut to $5 by H.C. Wainwright
- Clearside Biomedical to Participate in a Fireside Chat at the Stifel 2025 Virtual Ophthalmology Forum
- JMP maintains $5 target on Clearside Biomedical stock
- Stifel maintains Buy on Clearside Biomedical, target at $8
- Clearside Biomedical earnings missed by $0.02, revenue topped estimates
- Clearside Biomedical Announces First Quarter 2025 Financial Results and Provides Corporate Update
- Clearside Biomedical, Inc. (CLSD) Q4 2024 Earnings Conference Call Transcript
Daily Range
3.52 4.01
Year Range
0.29 4.43
- Previous Close
- 3.96
- Open
- 3.91
- Bid
- 3.59
- Ask
- 3.89
- Low
- 3.52
- High
- 4.01
- Volume
- 403
- Daily Change
- -9.34%
- Month Change
- 897.22%
- 6 Months Change
- 281.91%
- Year Change
- 180.47%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
- 4.613%
- Fcst
- Prev
- 4.876%