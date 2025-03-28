КотировкиРазделы
CLSD: Clearside Biomedical Inc

3.59 USD 0.37 (9.34%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CLSD за сегодня изменился на -9.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.52, а максимальная — 4.01.

Следите за динамикой Clearside Biomedical Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
3.52 4.01
Годовой диапазон
0.29 4.43
Предыдущее закрытие
3.96
Open
3.91
Bid
3.59
Ask
3.89
Low
3.52
High
4.01
Объем
403
Дневное изменение
-9.34%
Месячное изменение
897.22%
6-месячное изменение
281.91%
Годовое изменение
180.47%
