Валюты / CLSD
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CLSD: Clearside Biomedical Inc
3.59 USD 0.37 (9.34%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CLSD за сегодня изменился на -9.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.52, а максимальная — 4.01.
Следите за динамикой Clearside Biomedical Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CLSD
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.11%
- Рынок акций США закрылся ростом, Dow Jones прибавил 0,11%
- Clearside Biomedical amends royalty agreement, receives $3 million payment
- Clearside Biomedical earnings beat by $0.04, revenue fell short of estimates
- Clearside Biomedical, Inc. (CLSD) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Compugen (CGEN) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Clearside Biomedical stock soars after Health Canada approves XIPERE
- Health Canada approves Clearside’s XIPERE for uveitic macular edema
- This Elevance Health Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Clearside Biomedical (NASDAQ:CLSD), Elevance Health (NYSE:ELV)
- Chardan Capital downgrades Clearside Biomedical stock rating to Neutral
- Stifel downgrades Clearside Biomedical stock to Hold on cash concerns
- Citizens JMP downgrades Clearside Biomedical stock rating as company pauses R&D
- Needham downgrades Clearside Biomedical stock to Hold on funding challenges
- Clearside Biomedical stock falls after announcing strategic alternatives exploration
- Clearside Biomedical to explore strategic alternatives amid cash concerns
- Clearside Biomedical Announces Multiple Presentations to be Featured at the Clinical Trials at the Summit Meeting
- Clearside Biomedical at Stifel Forum: Strategic Moves in Ophthalmology
- Clearside Biomedical target cut to $5 by H.C. Wainwright
- Clearside Biomedical to Participate in a Fireside Chat at the Stifel 2025 Virtual Ophthalmology Forum
- JMP maintains $5 target on Clearside Biomedical stock
- Stifel maintains Buy on Clearside Biomedical, target at $8
- Clearside Biomedical earnings missed by $0.02, revenue topped estimates
- Clearside Biomedical Announces First Quarter 2025 Financial Results and Provides Corporate Update
- Clearside Biomedical, Inc. (CLSD) Q4 2024 Earnings Conference Call Transcript
Дневной диапазон
3.52 4.01
Годовой диапазон
0.29 4.43
- Предыдущее закрытие
- 3.96
- Open
- 3.91
- Bid
- 3.59
- Ask
- 3.89
- Low
- 3.52
- High
- 4.01
- Объем
- 403
- Дневное изменение
- -9.34%
- Месячное изменение
- 897.22%
- 6-месячное изменение
- 281.91%
- Годовое изменение
- 180.47%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.