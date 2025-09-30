- Visão do mercado
CIMP: CHIMERA INVESTMENT CORP
A taxa do CIMP para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.98 e o mais alto foi 25.03.
Veja a dinâmica do par de moedas CHIMERA INVESTMENT CORP. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CIMP hoje?
Hoje CHIMERA INVESTMENT CORP (CIMP) está avaliado em 24.99. O instrumento é negociado dentro de 0.00%, o fechamento de ontem foi 24.99, e o volume de negociação atingiu 117. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CIMP em tempo real.
As ações de CHIMERA INVESTMENT CORP pagam dividendos?
Atualmente CHIMERA INVESTMENT CORP está avaliado em 24.99. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.89% e USD. Monitore os movimentos de CIMP no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CIMP?
Você pode comprar ações de CHIMERA INVESTMENT CORP (CIMP) pelo preço atual 24.99. Ordens geralmente são executadas perto de 24.99 ou 25.29, enquanto 117 e -0.04% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CIMP no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CIMP?
Investir em CHIMERA INVESTMENT CORP envolve considerar a faixa anual 24.77 - 25.03 e o preço atual 24.99. Muitos comparam 0.89% e 0.89% antes de enviar ordens em 24.99 ou 25.29. Estude as mudanças diárias de preço de CIMP no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações CHIMERA INVESTMENT CORP?
O maior preço de CHIMERA INVESTMENT CORP (CIMP) no último ano foi 25.03. As ações oscilaram bastante dentro de 24.77 - 25.03, e a comparação com 24.99 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de CHIMERA INVESTMENT CORP no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações CHIMERA INVESTMENT CORP?
O menor preço de CHIMERA INVESTMENT CORP (CIMP) no ano foi 24.77. A comparação com o preço atual 24.99 e 24.77 - 25.03 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CIMP em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CIMP?
No passado CHIMERA INVESTMENT CORP passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 24.99 e 0.89% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 24.99
- Open
- 25.00
- Bid
- 24.99
- Ask
- 25.29
- Low
- 24.98
- High
- 25.03
- Volume
- 117
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 0.89%
- Mudança de 6 meses
- 0.89%
- Mudança anual
- 0.89%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4