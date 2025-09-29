CIMP: CHIMERA INVESTMENT CORP
今日CIMP汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点24.98和高点25.03进行交易。
关注CHIMERA INVESTMENT CORP动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
常见问题解答
CIMP股票今天的价格是多少？
CHIMERA INVESTMENT CORP股票今天的定价为24.99。它在0.00%范围内交易，昨天的收盘价为24.99，交易量达到117。CIMP的实时价格图表显示了这些更新。
CHIMERA INVESTMENT CORP股票是否支付股息？
CHIMERA INVESTMENT CORP目前的价值为24.99。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.89%和USD。实时查看图表以跟踪CIMP走势。
如何购买CIMP股票？
您可以以24.99的当前价格购买CHIMERA INVESTMENT CORP股票。订单通常设置在24.99或25.29附近，而117和-0.04%显示市场活动。立即关注CIMP的实时图表更新。
如何投资CIMP股票？
投资CHIMERA INVESTMENT CORP需要考虑年度范围24.77 - 25.03和当前价格24.99。许多人在以24.99或25.29下订单之前，会比较0.89%和。实时查看CIMP价格图表，了解每日变化。
CHIMERA INVESTMENT CORP股票的最高价格是多少？
在过去一年中，CHIMERA INVESTMENT CORP的最高价格是25.03。在24.77 - 25.03内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪CHIMERA INVESTMENT CORP的绩效。
CHIMERA INVESTMENT CORP股票的最低价格是多少？
CHIMERA INVESTMENT CORP（CIMP）的最低价格为24.77。将其与当前的24.99和24.77 - 25.03进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CIMP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CIMP股票是什么时候拆分的？
CHIMERA INVESTMENT CORP历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.99和0.89%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.99
- 开盘价
- 25.00
- 卖价
- 24.99
- 买价
- 25.29
- 最低价
- 24.98
- 最高价
- 25.03
- 交易量
- 117
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.89%
- 6个月变化
- 0.89%
- 年变化
- 0.89%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值