报价部分
货币 / CIMP
回到股票

CIMP: CHIMERA INVESTMENT CORP

24.99 USD 0.00 (0.00%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CIMP汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点24.98和高点25.03进行交易。

关注CHIMERA INVESTMENT CORP动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1

常见问题解答

CIMP股票今天的价格是多少？

CHIMERA INVESTMENT CORP股票今天的定价为24.99。它在0.00%范围内交易，昨天的收盘价为24.99，交易量达到117。CIMP的实时价格图表显示了这些更新。

CHIMERA INVESTMENT CORP股票是否支付股息？

CHIMERA INVESTMENT CORP目前的价值为24.99。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.89%和USD。实时查看图表以跟踪CIMP走势。

如何购买CIMP股票？

您可以以24.99的当前价格购买CHIMERA INVESTMENT CORP股票。订单通常设置在24.99或25.29附近，而117和-0.04%显示市场活动。立即关注CIMP的实时图表更新。

如何投资CIMP股票？

投资CHIMERA INVESTMENT CORP需要考虑年度范围24.77 - 25.03和当前价格24.99。许多人在以24.99或25.29下订单之前，会比较0.89%和。实时查看CIMP价格图表，了解每日变化。

CHIMERA INVESTMENT CORP股票的最高价格是多少？

在过去一年中，CHIMERA INVESTMENT CORP的最高价格是25.03。在24.77 - 25.03内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪CHIMERA INVESTMENT CORP的绩效。

CHIMERA INVESTMENT CORP股票的最低价格是多少？

CHIMERA INVESTMENT CORP（CIMP）的最低价格为24.77。将其与当前的24.99和24.77 - 25.03进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CIMP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CIMP股票是什么时候拆分的？

CHIMERA INVESTMENT CORP历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.99和0.89%中可见。

日范围
24.98 25.03
年范围
24.77 25.03
前一天收盘价
24.99
开盘价
25.00
卖价
24.99
买价
25.29
最低价
24.98
最高价
25.03
交易量
117
日变化
0.00%
月变化
0.89%
6个月变化
0.89%
年变化
0.89%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值