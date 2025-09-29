CIMP股票今天的价格是多少？ CHIMERA INVESTMENT CORP股票今天的定价为24.99。它在0.00%范围内交易，昨天的收盘价为24.99，交易量达到117。CIMP的实时价格图表显示了这些更新。

CHIMERA INVESTMENT CORP股票是否支付股息？ CHIMERA INVESTMENT CORP目前的价值为24.99。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.89%和USD。实时查看图表以跟踪CIMP走势。

如何购买CIMP股票？ 您可以以24.99的当前价格购买CHIMERA INVESTMENT CORP股票。订单通常设置在24.99或25.29附近，而117和-0.04%显示市场活动。立即关注CIMP的实时图表更新。

如何投资CIMP股票？ 投资CHIMERA INVESTMENT CORP需要考虑年度范围24.77 - 25.03和当前价格24.99。许多人在以24.99或25.29下订单之前，会比较0.89%和。实时查看CIMP价格图表，了解每日变化。

CHIMERA INVESTMENT CORP股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，CHIMERA INVESTMENT CORP的最高价格是25.03。在24.77 - 25.03内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪CHIMERA INVESTMENT CORP的绩效。

CHIMERA INVESTMENT CORP股票的最低价格是多少？ CHIMERA INVESTMENT CORP（CIMP）的最低价格为24.77。将其与当前的24.99和24.77 - 25.03进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CIMP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。