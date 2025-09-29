КотировкиРазделы
CIMP: CHIMERA INVESTMENT CORP

24.99 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CIMP за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.98, а максимальная — 25.03.

Следите за динамикой CHIMERA INVESTMENT CORP. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CIMP сегодня?

CHIMERA INVESTMENT CORP (CIMP) сегодня оценивается на уровне 24.99. Инструмент торгуется в пределах 0.00%, вчерашнее закрытие составило 24.99, а торговый объем достиг 117. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CIMP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям CHIMERA INVESTMENT CORP?

CHIMERA INVESTMENT CORP в настоящее время оценивается в 24.99. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.89% и USD. Отслеживайте движения CIMP на графике в реальном времени.

Как купить акции CIMP?

Вы можете купить акции CHIMERA INVESTMENT CORP (CIMP) по текущей цене 24.99. Ордера обычно размещаются около 24.99 или 25.29, тогда как 117 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CIMP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CIMP?

Инвестирование в CHIMERA INVESTMENT CORP предполагает учет годового диапазона 24.77 - 25.03 и текущей цены 24.99. Многие сравнивают 0.89% и 0.89% перед размещением ордеров на 24.99 или 25.29. Изучайте ежедневные изменения цены CIMP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции CHIMERA INVESTMENT CORP?

Самая высокая цена CHIMERA INVESTMENT CORP (CIMP) за последний год составила 25.03. Акции заметно колебались в пределах 24.77 - 25.03, сравнение с 24.99 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику CHIMERA INVESTMENT CORP на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции CHIMERA INVESTMENT CORP?

Самая низкая цена CHIMERA INVESTMENT CORP (CIMP) за год составила 24.77. Сравнение с текущими 24.99 и 24.77 - 25.03 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CIMP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CIMP?

В прошлом CHIMERA INVESTMENT CORP проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.99 и 0.89% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.98 25.03
Годовой диапазон
24.77 25.03
Предыдущее закрытие
24.99
Open
25.00
Bid
24.99
Ask
25.29
Low
24.98
High
25.03
Объем
117
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.89%
6-месячное изменение
0.89%
Годовое изменение
0.89%
