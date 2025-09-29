- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CIMP: CHIMERA INVESTMENT CORP
Курс CIMP за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.98, а максимальная — 25.03.
Следите за динамикой CHIMERA INVESTMENT CORP. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CIMP сегодня?
CHIMERA INVESTMENT CORP (CIMP) сегодня оценивается на уровне 24.99. Инструмент торгуется в пределах 0.00%, вчерашнее закрытие составило 24.99, а торговый объем достиг 117. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CIMP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям CHIMERA INVESTMENT CORP?
CHIMERA INVESTMENT CORP в настоящее время оценивается в 24.99. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.89% и USD. Отслеживайте движения CIMP на графике в реальном времени.
Как купить акции CIMP?
Вы можете купить акции CHIMERA INVESTMENT CORP (CIMP) по текущей цене 24.99. Ордера обычно размещаются около 24.99 или 25.29, тогда как 117 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CIMP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CIMP?
Инвестирование в CHIMERA INVESTMENT CORP предполагает учет годового диапазона 24.77 - 25.03 и текущей цены 24.99. Многие сравнивают 0.89% и 0.89% перед размещением ордеров на 24.99 или 25.29. Изучайте ежедневные изменения цены CIMP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции CHIMERA INVESTMENT CORP?
Самая высокая цена CHIMERA INVESTMENT CORP (CIMP) за последний год составила 25.03. Акции заметно колебались в пределах 24.77 - 25.03, сравнение с 24.99 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику CHIMERA INVESTMENT CORP на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции CHIMERA INVESTMENT CORP?
Самая низкая цена CHIMERA INVESTMENT CORP (CIMP) за год составила 24.77. Сравнение с текущими 24.99 и 24.77 - 25.03 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CIMP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CIMP?
В прошлом CHIMERA INVESTMENT CORP проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.99 и 0.89% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.99
- Open
- 25.00
- Bid
- 24.99
- Ask
- 25.29
- Low
- 24.98
- High
- 25.03
- Объем
- 117
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.89%
- 6-месячное изменение
- 0.89%
- Годовое изменение
- 0.89%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%