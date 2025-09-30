- Panoramica
CIMP: CHIMERA INVESTMENT CORP
Il tasso di cambio CIMP ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.98 e ad un massimo di 25.03.
Segui le dinamiche di CHIMERA INVESTMENT CORP. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni CIMP oggi?
Oggi le azioni CHIMERA INVESTMENT CORP sono prezzate a 24.99. Viene scambiato all'interno di 0.00%, la chiusura di ieri è stata 24.99 e il volume degli scambi ha raggiunto 117. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CIMP mostra questi aggiornamenti.
Le azioni CHIMERA INVESTMENT CORP pagano dividendi?
CHIMERA INVESTMENT CORP è attualmente valutato a 24.99. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.89% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CIMP.
Come acquistare azioni CIMP?
Puoi acquistare azioni CHIMERA INVESTMENT CORP al prezzo attuale di 24.99. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 24.99 o 25.29, mentre 117 e -0.04% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CIMP sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni CIMP?
Investire in CHIMERA INVESTMENT CORP implica considerare l'intervallo annuale 24.77 - 25.03 e il prezzo attuale 24.99. Molti confrontano 0.89% e 0.89% prima di effettuare ordini su 24.99 o 25.29. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CIMP con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni CHIMERA INVESTMENT CORP?
Il prezzo massimo di CHIMERA INVESTMENT CORP nell'ultimo anno è stato 25.03. All'interno di 24.77 - 25.03, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 24.99 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di CHIMERA INVESTMENT CORP utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni CHIMERA INVESTMENT CORP?
Il prezzo più basso di CHIMERA INVESTMENT CORP (CIMP) nel corso dell'anno è stato 24.77. Confrontandolo con gli attuali 24.99 e 24.77 - 25.03 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CIMP muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CIMP?
CHIMERA INVESTMENT CORP ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 24.99 e 0.89%.
- Chiusura Precedente
- 24.99
- Apertura
- 25.00
- Bid
- 24.99
- Ask
- 25.29
- Minimo
- 24.98
- Massimo
- 25.03
- Volume
- 117
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 0.89%
- Variazione Semestrale
- 0.89%
- Variazione Annuale
- 0.89%
