CIMP: CHIMERA INVESTMENT CORP
CIMPの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり24.98の安値と25.03の高値で取引されました。
CHIMERA INVESTMENT CORPダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
よくあるご質問
CIMP株の現在の価格は？
CHIMERA INVESTMENT CORPの株価は本日24.99です。0.00%内で取引され、前日の終値は24.99、取引量は117に達しました。CIMPのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
CHIMERA INVESTMENT CORPの株は配当を出しますか？
CHIMERA INVESTMENT CORPの現在の価格は24.99です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.89%やUSDにも注目します。CIMPの動きはライブチャートで確認できます。
CIMP株を買う方法は？
CHIMERA INVESTMENT CORPの株は現在24.99で購入可能です。注文は通常24.99または25.29付近で行われ、117や-0.04%が市場の動きを示します。CIMPの最新情報はライブチャートで確認できます。
CIMP株に投資する方法は？
CHIMERA INVESTMENT CORPへの投資では、年間の値幅24.77 - 25.03と現在の24.99を考慮します。注文は多くの場合24.99や25.29で行われる前に、0.89%や0.89%と比較されます。CIMPの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
CHIMERA INVESTMENT CORPの株の最高値は？
CHIMERA INVESTMENT CORPの過去1年の最高値は25.03でした。24.77 - 25.03内で株価は大きく変動し、24.99と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。CHIMERA INVESTMENT CORPのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
CHIMERA INVESTMENT CORPの株の最低値は？
CHIMERA INVESTMENT CORP(CIMP)の年間最安値は24.77でした。現在の24.99や24.77 - 25.03と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CIMPの動きはライブチャートで確認できます。
CIMPの株式分割はいつ行われましたか？
CHIMERA INVESTMENT CORPは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、24.99、0.89%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 24.99
- 始値
- 25.00
- 買値
- 24.99
- 買値
- 25.29
- 安値
- 24.98
- 高値
- 25.03
- 出来高
- 117
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- 0.89%
- 6ヶ月の変化
- 0.89%
- 1年の変化
- 0.89%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前