CotaçõesSeções
Moedas / CEFD
Voltar para Ações

CEFD: ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Closed-End Fund Index ETN

19.79 USD 0.02 (0.10%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do CEFD para hoje mudou para -0.10%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 19.79 e o mais alto foi 19.79.

Veja a dinâmica do par de moedas ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Closed-End Fund Index ETN. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Faixa diária
19.79 19.79
Faixa anual
14.94 21.20
Fechamento anterior
19.81
Open
19.79
Bid
19.79
Ask
20.09
Low
19.79
High
19.79
Volume
1
Mudança diária
-0.10%
Mudança mensal
1.07%
Mudança de 6 meses
4.71%
Mudança anual
-4.26%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
Índice de Atividade Industrial do Fed de Filadélfia
Atu.
23.2
Projeç.
3.7
Prév.
-0.3
12:30
USD
Relatório de Empregos Fed Filadélfia
Atu.
5.6
Projeç.
7.6
Prév.
5.9
12:30
USD
Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego
Atu.
231 mil
Projeç.
282 mil
Prév.
264 mil
12:30
USD
Pedidos Contínuos de Subsídio de Desemprego
Atu.
1.920 milh
Projeç.
1.935 milh
Prév.
1.927 milh
14:00
USD
Índice de Indicadores Antecedentes do Conference Board (CB) (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.2%
Prév.
-0.1%
17:00
USD
Leilão TIPS a 10 anos
Atu.
Projeç.
Prév.
1.985%
20:00
USD
Transações Líquidas de Longo Prazo
Atu.
Projeç.
$​123.1 bilh
Prév.
$​150.8 bilh