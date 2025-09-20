QuotazioniSezioni
Valute / CEFD
Tornare a Azioni

CEFD: ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Closed-End Fund Index ETN

19.84 USD 0.09 (0.46%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CEFD ha avuto una variazione del 0.46% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.84 e ad un massimo di 19.86.

Segui le dinamiche di ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Closed-End Fund Index ETN. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
19.84 19.86
Intervallo Annuale
14.94 21.20
Chiusura Precedente
19.75
Apertura
19.86
Bid
19.84
Ask
20.14
Minimo
19.84
Massimo
19.86
Volume
6
Variazione giornaliera
0.46%
Variazione Mensile
1.33%
Variazione Semestrale
4.97%
Variazione Annuale
-4.02%
20 settembre, sabato