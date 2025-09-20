Valute / CEFD
CEFD: ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Closed-End Fund Index ETN
19.84 USD 0.09 (0.46%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CEFD ha avuto una variazione del 0.46% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.84 e ad un massimo di 19.86.
Segui le dinamiche di ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Closed-End Fund Index ETN. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
19.84 19.86
Intervallo Annuale
14.94 21.20
- Chiusura Precedente
- 19.75
- Apertura
- 19.86
- Bid
- 19.84
- Ask
- 20.14
- Minimo
- 19.84
- Massimo
- 19.86
- Volume
- 6
- Variazione giornaliera
- 0.46%
- Variazione Mensile
- 1.33%
- Variazione Semestrale
- 4.97%
- Variazione Annuale
- -4.02%
20 settembre, sabato