Der Wechselkurs von CEFD hat sich für heute um -0.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.75 bis zu einem Hoch von 19.75 gehandelt.

Verfolgen Sie die ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Closed-End Fund Index ETN-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.