CEFD: ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Closed-End Fund Index ETN
19.75 USD 0.04 (0.20%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CEFD hat sich für heute um -0.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.75 bis zu einem Hoch von 19.75 gehandelt.
Verfolgen Sie die ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Closed-End Fund Index ETN-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
19.75 19.75
Jahresspanne
14.94 21.20
- Vorheriger Schlusskurs
- 19.79
- Eröffnung
- 19.75
- Bid
- 19.75
- Ask
- 20.05
- Tief
- 19.75
- Hoch
- 19.75
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- -0.20%
- Monatsänderung
- 0.87%
- 6-Monatsänderung
- 4.50%
- Jahresänderung
- -4.45%
