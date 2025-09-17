Валюты / CEFD
CEFD: ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Closed-End Fund Index ETN
19.81 USD 0.03 (0.15%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CEFD за сегодня изменился на 0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.81, а максимальная — 19.81.
Следите за динамикой ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Closed-End Fund Index ETN. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
19.81 19.81
Годовой диапазон
14.94 21.20
- Предыдущее закрытие
- 19.78
- Open
- 19.81
- Bid
- 19.81
- Ask
- 20.11
- Low
- 19.81
- High
- 19.81
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.15%
- Месячное изменение
- 1.17%
- 6-месячное изменение
- 4.81%
- Годовое изменение
- -4.16%
