Moedas / BTOG
BTOG: Bit Origin Limited
0.46 USD 0.07 (17.95%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BTOG para hoje mudou para 17.95%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.40 e o mais alto foi 0.46.
Veja a dinâmica do par de moedas Bit Origin Limited. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
0.40 0.46
Faixa anual
0.12 2.74
- Fechamento anterior
- 0.39
- Open
- 0.42
- Bid
- 0.46
- Ask
- 0.76
- Low
- 0.40
- High
- 0.46
- Volume
- 3.513 K
- Mudança diária
- 17.95%
- Mudança mensal
- 17.95%
- Mudança de 6 meses
- 142.11%
- Mudança anual
- -77.45%
