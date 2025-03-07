Währungen / BTOG
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BTOG: Bit Origin Limited
0.41 USD 0.05 (10.87%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BTOG hat sich für heute um -10.87% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.40 bis zu einem Hoch von 0.46 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bit Origin Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BTOG News
- Bit Origin closes $6 million Dogecoin private placement
- Nasdaq Surges Over 150 Points; ConocoPhillips Earnings Top Estimates - Bit Origin (NASDAQ:BTOG), Brilliant Earth Group (NASDAQ:BRLT)
- Bit Origin stock surges after strategic purchase of 40.5 million Dogecoin
- Bit Origin acquires 40.5 million Dogecoin for treasury strategy
- Bit Origin Shares Are Trading Higher Friday: What's Going On? - Bit Digital (NASDAQ:BTBT)
- Bit Origin Secures $500 Million Equity and Debt Facilities to Launch Dogecoin Treasury
- A Dogecoin Treasury Company? Bit Origin Plans To Raise $500 Million To Do Just That - Bit Origin (NASDAQ:BTOG)
- Bit Origin raises $500 million to build dogecoin treasury strategy
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Albemarle (NYSE:ALB), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- Bit Origin regains compliance with Nasdaq equity standard
- Bit Origin reports progress toward Nasdaq compliance after equity increase
- Why Novavax Shares Are Trading Higher By Around 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Affimed (NASDAQ:AFMD), Abpro Hldgs (NASDAQ:ABP)
- US Stocks Likely To Open Lower After Moody's Downgrade: 'Bear Market Isn't Fully Recovered Yet, But It Is Close,' Says Expert - Global Ship Lease (NYSE:GSL), Bit Origin (NASDAQ:BTOG)
- Bit Origin Ltd Announces Court Hearing on June 5, 2025, for Share Capital Reduction
- Nasdaq Jumps 1.5%; Microsoft Posts Upbeat Results - Bit Origin (NASDAQ:BTOG), Arvinas (NASDAQ:ARVN)
- Why Vertiv Holdings Shares Are Trading Higher By 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AgriFORCE Growing Systems (NASDAQ:AGRI), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Why AZEK Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AZEK Co (NYSE:AZEK), Bit Origin (NASDAQ:BTOG)
- Why Rubrik Shares Are Trading Higher By Over 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Bit Origin (NASDAQ:BTOG)
- Nasdaq Gains 100 Points; US Economy Adds Fewer Jobs Than Projected - Acurx Pharmaceuticals (NASDAQ:ACXP), Abits Group (NASDAQ:ABTS)
Tagesspanne
0.40 0.46
Jahresspanne
0.12 2.74
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.46
- Eröffnung
- 0.44
- Bid
- 0.41
- Ask
- 0.71
- Tief
- 0.40
- Hoch
- 0.46
- Volumen
- 1.831 K
- Tagesänderung
- -10.87%
- Monatsänderung
- 5.13%
- 6-Monatsänderung
- 115.79%
- Jahresänderung
- -79.90%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K