Valute / BTOG
BTOG: Bit Origin Limited
0.42 USD 0.04 (8.70%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BTOG ha avuto una variazione del -8.70% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.40 e ad un massimo di 0.46.
Segui le dinamiche di Bit Origin Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
BTOG News
- Bit Origin closes $6 million Dogecoin private placement
- Nasdaq Surges Over 150 Points; ConocoPhillips Earnings Top Estimates - Bit Origin (NASDAQ:BTOG), Brilliant Earth Group (NASDAQ:BRLT)
- Bit Origin stock surges after strategic purchase of 40.5 million Dogecoin
- Bit Origin acquires 40.5 million Dogecoin for treasury strategy
- Bit Origin Shares Are Trading Higher Friday: What's Going On? - Bit Digital (NASDAQ:BTBT)
- Bit Origin Secures $500 Million Equity and Debt Facilities to Launch Dogecoin Treasury
- A Dogecoin Treasury Company? Bit Origin Plans To Raise $500 Million To Do Just That - Bit Origin (NASDAQ:BTOG)
- Bit Origin raises $500 million to build dogecoin treasury strategy
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Albemarle (NYSE:ALB), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- Bit Origin regains compliance with Nasdaq equity standard
- Bit Origin reports progress toward Nasdaq compliance after equity increase
- Why Novavax Shares Are Trading Higher By Around 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Affimed (NASDAQ:AFMD), Abpro Hldgs (NASDAQ:ABP)
- US Stocks Likely To Open Lower After Moody's Downgrade: 'Bear Market Isn't Fully Recovered Yet, But It Is Close,' Says Expert - Global Ship Lease (NYSE:GSL), Bit Origin (NASDAQ:BTOG)
- Bit Origin Ltd Announces Court Hearing on June 5, 2025, for Share Capital Reduction
- Nasdaq Jumps 1.5%; Microsoft Posts Upbeat Results - Bit Origin (NASDAQ:BTOG), Arvinas (NASDAQ:ARVN)
- Why Vertiv Holdings Shares Are Trading Higher By 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AgriFORCE Growing Systems (NASDAQ:AGRI), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Why AZEK Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AZEK Co (NYSE:AZEK), Bit Origin (NASDAQ:BTOG)
- Why Rubrik Shares Are Trading Higher By Over 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Bit Origin (NASDAQ:BTOG)
- Nasdaq Gains 100 Points; US Economy Adds Fewer Jobs Than Projected - Acurx Pharmaceuticals (NASDAQ:ACXP), Abits Group (NASDAQ:ABTS)
Intervallo Giornaliero
0.40 0.46
Intervallo Annuale
0.12 2.74
- Chiusura Precedente
- 0.46
- Apertura
- 0.44
- Bid
- 0.42
- Ask
- 0.72
- Minimo
- 0.40
- Massimo
- 0.46
- Volume
- 2.876 K
- Variazione giornaliera
- -8.70%
- Variazione Mensile
- 7.69%
- Variazione Semestrale
- 121.05%
- Variazione Annuale
- -79.41%
21 settembre, domenica