货币 / BTOG
BTOG: Bit Origin Limited
0.39 USD 0.01 (2.50%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BTOG汇率已更改-2.50%。当日，交易品种以低点0.38和高点0.41进行交易。
关注Bit Origin Limited动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BTOG新闻
- Bit Origin closes $6 million Dogecoin private placement
- Nasdaq Surges Over 150 Points; ConocoPhillips Earnings Top Estimates - Bit Origin (NASDAQ:BTOG), Brilliant Earth Group (NASDAQ:BRLT)
- Bit Origin stock surges after strategic purchase of 40.5 million Dogecoin
- Bit Origin acquires 40.5 million Dogecoin for treasury strategy
- Bit Origin Shares Are Trading Higher Friday: What's Going On? - Bit Digital (NASDAQ:BTBT)
- Bit Origin Secures $500 Million Equity and Debt Facilities to Launch Dogecoin Treasury
- A Dogecoin Treasury Company? Bit Origin Plans To Raise $500 Million To Do Just That - Bit Origin (NASDAQ:BTOG)
- Bit Origin raises $500 million to build dogecoin treasury strategy
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Albemarle (NYSE:ALB), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- Bit Origin regains compliance with Nasdaq equity standard
- Bit Origin reports progress toward Nasdaq compliance after equity increase
- Why Novavax Shares Are Trading Higher By Around 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Affimed (NASDAQ:AFMD), Abpro Hldgs (NASDAQ:ABP)
- US Stocks Likely To Open Lower After Moody's Downgrade: 'Bear Market Isn't Fully Recovered Yet, But It Is Close,' Says Expert - Global Ship Lease (NYSE:GSL), Bit Origin (NASDAQ:BTOG)
- Bit Origin Ltd Announces Court Hearing on June 5, 2025, for Share Capital Reduction
- Nasdaq Jumps 1.5%; Microsoft Posts Upbeat Results - Bit Origin (NASDAQ:BTOG), Arvinas (NASDAQ:ARVN)
- Why Vertiv Holdings Shares Are Trading Higher By 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AgriFORCE Growing Systems (NASDAQ:AGRI), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Why AZEK Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AZEK Co (NYSE:AZEK), Bit Origin (NASDAQ:BTOG)
- Why Rubrik Shares Are Trading Higher By Over 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Bit Origin (NASDAQ:BTOG)
- Nasdaq Gains 100 Points; US Economy Adds Fewer Jobs Than Projected - Acurx Pharmaceuticals (NASDAQ:ACXP), Abits Group (NASDAQ:ABTS)
日范围
0.38 0.41
年范围
0.12 2.74
- 前一天收盘价
- 0.40
- 开盘价
- 0.40
- 卖价
- 0.39
- 买价
- 0.69
- 最低价
- 0.38
- 最高价
- 0.41
- 交易量
- 1.264 K
- 日变化
- -2.50%
- 月变化
- 0.00%
- 6个月变化
- 105.26%
- 年变化
- -80.88%
