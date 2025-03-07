Валюты / BTOG
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BTOG: Bit Origin Limited
0.40 USD 0.02 (4.76%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BTOG за сегодня изменился на -4.76%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.40, а максимальная — 0.42.
Следите за динамикой Bit Origin Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BTOG
- Bit Origin closes $6 million Dogecoin private placement
- Nasdaq Surges Over 150 Points; ConocoPhillips Earnings Top Estimates - Bit Origin (NASDAQ:BTOG), Brilliant Earth Group (NASDAQ:BRLT)
- Bit Origin stock surges after strategic purchase of 40.5 million Dogecoin
- Bit Origin acquires 40.5 million Dogecoin for treasury strategy
- Bit Origin Shares Are Trading Higher Friday: What's Going On? - Bit Digital (NASDAQ:BTBT)
- Bit Origin Secures $500 Million Equity and Debt Facilities to Launch Dogecoin Treasury
- A Dogecoin Treasury Company? Bit Origin Plans To Raise $500 Million To Do Just That - Bit Origin (NASDAQ:BTOG)
- Bit Origin raises $500 million to build dogecoin treasury strategy
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Albemarle (NYSE:ALB), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- Bit Origin regains compliance with Nasdaq equity standard
- Bit Origin reports progress toward Nasdaq compliance after equity increase
- Why Novavax Shares Are Trading Higher By Around 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Affimed (NASDAQ:AFMD), Abpro Hldgs (NASDAQ:ABP)
- US Stocks Likely To Open Lower After Moody's Downgrade: 'Bear Market Isn't Fully Recovered Yet, But It Is Close,' Says Expert - Global Ship Lease (NYSE:GSL), Bit Origin (NASDAQ:BTOG)
- Bit Origin Ltd Announces Court Hearing on June 5, 2025, for Share Capital Reduction
- Nasdaq Jumps 1.5%; Microsoft Posts Upbeat Results - Bit Origin (NASDAQ:BTOG), Arvinas (NASDAQ:ARVN)
- Why Vertiv Holdings Shares Are Trading Higher By 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AgriFORCE Growing Systems (NASDAQ:AGRI), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Why AZEK Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AZEK Co (NYSE:AZEK), Bit Origin (NASDAQ:BTOG)
- Why Rubrik Shares Are Trading Higher By Over 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Bit Origin (NASDAQ:BTOG)
- Nasdaq Gains 100 Points; US Economy Adds Fewer Jobs Than Projected - Acurx Pharmaceuticals (NASDAQ:ACXP), Abits Group (NASDAQ:ABTS)
Дневной диапазон
0.40 0.42
Годовой диапазон
0.12 2.74
- Предыдущее закрытие
- 0.42
- Open
- 0.42
- Bid
- 0.40
- Ask
- 0.70
- Low
- 0.40
- High
- 0.42
- Объем
- 1.223 K
- Дневное изменение
- -4.76%
- Месячное изменение
- 2.56%
- 6-месячное изменение
- 110.53%
- Годовое изменение
- -80.39%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.