BTOG: Bit Origin Limited
0.42 USD 0.04 (8.70%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BTOG a changé de -8.70% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.40 et à un maximum de 0.46.
Suivez la dynamique Bit Origin Limited. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BTOG Nouvelles
- Bit Origin closes $6 million Dogecoin private placement
- Nasdaq Surges Over 150 Points; ConocoPhillips Earnings Top Estimates - Bit Origin (NASDAQ:BTOG), Brilliant Earth Group (NASDAQ:BRLT)
- Bit Origin stock surges after strategic purchase of 40.5 million Dogecoin
- Bit Origin acquires 40.5 million Dogecoin for treasury strategy
- Bit Origin Shares Are Trading Higher Friday: What's Going On? - Bit Digital (NASDAQ:BTBT)
- Bit Origin Secures $500 Million Equity and Debt Facilities to Launch Dogecoin Treasury
- A Dogecoin Treasury Company? Bit Origin Plans To Raise $500 Million To Do Just That - Bit Origin (NASDAQ:BTOG)
- Bit Origin raises $500 million to build dogecoin treasury strategy
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Albemarle (NYSE:ALB), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- Bit Origin regains compliance with Nasdaq equity standard
- Bit Origin reports progress toward Nasdaq compliance after equity increase
- Why Novavax Shares Are Trading Higher By Around 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Affimed (NASDAQ:AFMD), Abpro Hldgs (NASDAQ:ABP)
- US Stocks Likely To Open Lower After Moody's Downgrade: 'Bear Market Isn't Fully Recovered Yet, But It Is Close,' Says Expert - Global Ship Lease (NYSE:GSL), Bit Origin (NASDAQ:BTOG)
- Bit Origin Ltd Announces Court Hearing on June 5, 2025, for Share Capital Reduction
- Nasdaq Jumps 1.5%; Microsoft Posts Upbeat Results - Bit Origin (NASDAQ:BTOG), Arvinas (NASDAQ:ARVN)
- Why Vertiv Holdings Shares Are Trading Higher By 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AgriFORCE Growing Systems (NASDAQ:AGRI), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Why AZEK Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AZEK Co (NYSE:AZEK), Bit Origin (NASDAQ:BTOG)
- Why Rubrik Shares Are Trading Higher By Over 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Bit Origin (NASDAQ:BTOG)
- Nasdaq Gains 100 Points; US Economy Adds Fewer Jobs Than Projected - Acurx Pharmaceuticals (NASDAQ:ACXP), Abits Group (NASDAQ:ABTS)
Range quotidien
0.40 0.46
Range Annuel
0.12 2.74
- Clôture Précédente
- 0.46
- Ouverture
- 0.44
- Bid
- 0.42
- Ask
- 0.72
- Plus Bas
- 0.40
- Plus Haut
- 0.46
- Volume
- 2.876 K
- Changement quotidien
- -8.70%
- Changement Mensuel
- 7.69%
- Changement à 6 Mois
- 121.05%
- Changement Annuel
- -79.41%
20 septembre, samedi