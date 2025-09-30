- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BSMV: Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF
A taxa do BSMV para hoje mudou para 0.14%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.00 e o mais alto foi 21.04.
Veja a dinâmica do par de moedas Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BSMV hoje?
Hoje Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF (BSMV) está avaliado em 21.02. O instrumento é negociado dentro de 0.14%, o fechamento de ontem foi 20.99, e o volume de negociação atingiu 35. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BSMV em tempo real.
As ações de Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF pagam dividendos?
Atualmente Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF está avaliado em 21.02. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -1.64% e USD. Monitore os movimentos de BSMV no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BSMV?
Você pode comprar ações de Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF (BSMV) pelo preço atual 21.02. Ordens geralmente são executadas perto de 21.02 ou 21.32, enquanto 35 e -0.10% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BSMV no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BSMV?
Investir em Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF envolve considerar a faixa anual 19.74 - 21.46 e o preço atual 21.02. Muitos comparam 1.35% e 0.91% antes de enviar ordens em 21.02 ou 21.32. Estude as mudanças diárias de preço de BSMV no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF?
O maior preço de Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF (BSMV) no último ano foi 21.46. As ações oscilaram bastante dentro de 19.74 - 21.46, e a comparação com 20.99 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF?
O menor preço de Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF (BSMV) no ano foi 19.74. A comparação com o preço atual 21.02 e 19.74 - 21.46 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BSMV em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BSMV?
No passado Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 20.99 e -1.64% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 20.99
- Open
- 21.04
- Bid
- 21.02
- Ask
- 21.32
- Low
- 21.00
- High
- 21.04
- Volume
- 35
- Mudança diária
- 0.14%
- Mudança mensal
- 1.35%
- Mudança de 6 meses
- 0.91%
- Mudança anual
- -1.64%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8