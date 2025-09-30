- Übersicht
BSMV: Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF
Der Wechselkurs von BSMV hat sich für heute um 0.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.00 bis zu einem Hoch von 21.04 gehandelt.
Verfolgen Sie die Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BSMV heute?
Die Aktie von Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF (BSMV) notiert heute bei 21.00. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.05% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 20.99 und das Handelsvolumen erreichte 61. Das Live-Chart von BSMV zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BSMV Dividenden?
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF wird derzeit mit 21.00 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -1.73% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BSMV zu verfolgen.
Wie kaufe ich BSMV-Aktien?
Sie können Aktien von Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF (BSMV) zum aktuellen Kurs von 21.00 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 21.00 oder 21.30 platziert, während 61 und -0.19% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BSMV auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BSMV-Aktien?
Bei einer Investition in Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF müssen die jährliche Spanne 19.74 - 21.46 und der aktuelle Kurs 21.00 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.25% und 0.82%, bevor sie Orders zu 21.00 oder 21.30 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BSMV.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF?
Der höchste Kurs von Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF (BSMV) im vergangenen Jahr lag bei 21.46. Innerhalb von 19.74 - 21.46 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 20.99 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF?
Der niedrigste Kurs von Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF (BSMV) im Laufe des Jahres betrug 19.74. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 21.00 und der Spanne 19.74 - 21.46 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BSMV live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BSMV statt?
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 20.99 und -1.73% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 20.99
- Eröffnung
- 21.04
- Bid
- 21.00
- Ask
- 21.30
- Tief
- 21.00
- Hoch
- 21.04
- Volumen
- 61
- Tagesänderung
- 0.05%
- Monatsänderung
- 1.25%
- 6-Monatsänderung
- 0.82%
- Jahresänderung
- -1.73%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8