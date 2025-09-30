クォートセクション
BSMV: Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF

21.02 USD 0.03 (0.14%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BSMVの今日の為替レートは、0.14%変化しました。日中、通貨は1あたり21.00の安値と21.04の高値で取引されました。

Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

BSMV株の現在の価格は？

Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETFの株価は本日21.02です。0.14%内で取引され、前日の終値は20.99、取引量は35に達しました。BSMVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETFの株は配当を出しますか？

Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETFの現在の価格は21.02です。配当方針は会社によりますが、投資家は-1.64%やUSDにも注目します。BSMVの動きはライブチャートで確認できます。

BSMV株を買う方法は？

Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETFの株は現在21.02で購入可能です。注文は通常21.02または21.32付近で行われ、35や-0.10%が市場の動きを示します。BSMVの最新情報はライブチャートで確認できます。

BSMV株に投資する方法は？

Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETFへの投資では、年間の値幅19.74 - 21.46と現在の21.02を考慮します。注文は多くの場合21.02や21.32で行われる前に、1.35%や0.91%と比較されます。BSMVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETFの株の最高値は？

Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETFの過去1年の最高値は21.46でした。19.74 - 21.46内で株価は大きく変動し、20.99と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETFの株の最低値は？

Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF(BSMV)の年間最安値は19.74でした。現在の21.02や19.74 - 21.46と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BSMVの動きはライブチャートで確認できます。

BSMVの株式分割はいつ行われましたか？

Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、20.99、-1.64%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
21.00 21.04
1年のレンジ
19.74 21.46
以前の終値
20.99
始値
21.04
買値
21.02
買値
21.32
安値
21.00
高値
21.04
出来高
35
1日の変化
0.14%
1ヶ月の変化
1.35%
6ヶ月の変化
0.91%
1年の変化
-1.64%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8