BSMV: Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF
BSMVの今日の為替レートは、0.14%変化しました。日中、通貨は1あたり21.00の安値と21.04の高値で取引されました。
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
BSMV株の現在の価格は？
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETFの株価は本日21.02です。0.14%内で取引され、前日の終値は20.99、取引量は35に達しました。BSMVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETFの株は配当を出しますか？
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETFの現在の価格は21.02です。配当方針は会社によりますが、投資家は-1.64%やUSDにも注目します。BSMVの動きはライブチャートで確認できます。
BSMV株を買う方法は？
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETFの株は現在21.02で購入可能です。注文は通常21.02または21.32付近で行われ、35や-0.10%が市場の動きを示します。BSMVの最新情報はライブチャートで確認できます。
BSMV株に投資する方法は？
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETFへの投資では、年間の値幅19.74 - 21.46と現在の21.02を考慮します。注文は多くの場合21.02や21.32で行われる前に、1.35%や0.91%と比較されます。BSMVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETFの株の最高値は？
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETFの過去1年の最高値は21.46でした。19.74 - 21.46内で株価は大きく変動し、20.99と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETFの株の最低値は？
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF(BSMV)の年間最安値は19.74でした。現在の21.02や19.74 - 21.46と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BSMVの動きはライブチャートで確認できます。
BSMVの株式分割はいつ行われましたか？
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、20.99、-1.64%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 20.99
- 始値
- 21.04
- 買値
- 21.02
- 買値
- 21.32
- 安値
- 21.00
- 高値
- 21.04
- 出来高
- 35
- 1日の変化
- 0.14%
- 1ヶ月の変化
- 1.35%
- 6ヶ月の変化
- 0.91%
- 1年の変化
- -1.64%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8