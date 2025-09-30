КотировкиРазделы
Валюты / BSMV
BSMV: Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF

21.01 USD 0.02 (0.10%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BSMV за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.01, а максимальная — 21.04.

Следите за динамикой Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BSMV сегодня?

Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF (BSMV) сегодня оценивается на уровне 21.01. Инструмент торгуется в пределах 0.10%, вчерашнее закрытие составило 20.99, а торговый объем достиг 30. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BSMV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF?

Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF в настоящее время оценивается в 21.01. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.68% и USD. Отслеживайте движения BSMV на графике в реальном времени.

Как купить акции BSMV?

Вы можете купить акции Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF (BSMV) по текущей цене 21.01. Ордера обычно размещаются около 21.01 или 21.31, тогда как 30 и -0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BSMV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BSMV?

Инвестирование в Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF предполагает учет годового диапазона 19.74 - 21.46 и текущей цены 21.01. Многие сравнивают 1.30% и 0.86% перед размещением ордеров на 21.01 или 21.31. Изучайте ежедневные изменения цены BSMV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF?

Самая высокая цена Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF (BSMV) за последний год составила 21.46. Акции заметно колебались в пределах 19.74 - 21.46, сравнение с 20.99 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF?

Самая низкая цена Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF (BSMV) за год составила 19.74. Сравнение с текущими 21.01 и 19.74 - 21.46 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BSMV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BSMV?

В прошлом Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.99 и -1.68% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
21.01 21.04
Годовой диапазон
19.74 21.46
Предыдущее закрытие
20.99
Open
21.04
Bid
21.01
Ask
21.31
Low
21.01
High
21.04
Объем
30
Дневное изменение
0.10%
Месячное изменение
1.30%
6-месячное изменение
0.86%
Годовое изменение
-1.68%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8