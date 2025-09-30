BSMV股票今天的价格是多少？ Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF股票今天的定价为21.01。它在0.10%范围内交易，昨天的收盘价为20.99，交易量达到30。BSMV的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF股票是否支付股息？ Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF目前的价值为21.01。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.68%和USD。实时查看图表以跟踪BSMV走势。

如何购买BSMV股票？ 您可以以21.01的当前价格购买Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF股票。订单通常设置在21.01或21.31附近，而30和-0.14%显示市场活动。立即关注BSMV的实时图表更新。

如何投资BSMV股票？ 投资Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF需要考虑年度范围19.74 - 21.46和当前价格21.01。许多人在以21.01或21.31下订单之前，会比较1.30%和。实时查看BSMV价格图表，了解每日变化。

Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF的最高价格是21.46。在19.74 - 21.46内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF的绩效。

Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF股票的最低价格是多少？ Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF（BSMV）的最低价格为19.74。将其与当前的21.01和19.74 - 21.46进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BSMV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。