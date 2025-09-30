- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BSJU: Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
A taxa do BSJU para hoje mudou para -0.19%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.12 e o mais alto foi 26.19.
Veja a dinâmica do par de moedas Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BSJU hoje?
Hoje Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) está avaliado em 26.15. O instrumento é negociado dentro de -0.19%, o fechamento de ontem foi 26.20, e o volume de negociação atingiu 14. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BSJU em tempo real.
As ações de Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF pagam dividendos?
Atualmente Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF está avaliado em 26.15. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.87% e USD. Monitore os movimentos de BSJU no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BSJU?
Você pode comprar ações de Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) pelo preço atual 26.15. Ordens geralmente são executadas perto de 26.15 ou 26.45, enquanto 14 e -0.15% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BSJU no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BSJU?
Investir em Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF envolve considerar a faixa anual 24.09 - 26.40 e o preço atual 26.15. Muitos comparam 0.69% e 2.67% antes de enviar ordens em 26.15 ou 26.45. Estude as mudanças diárias de preço de BSJU no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF?
O maior preço de Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) no último ano foi 26.40. As ações oscilaram bastante dentro de 24.09 - 26.40, e a comparação com 26.20 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF?
O menor preço de Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) no ano foi 24.09. A comparação com o preço atual 26.15 e 24.09 - 26.40 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BSJU em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BSJU?
No passado Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 26.20 e -0.87% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 26.20
- Open
- 26.19
- Bid
- 26.15
- Ask
- 26.45
- Low
- 26.12
- High
- 26.19
- Volume
- 14
- Mudança diária
- -0.19%
- Mudança mensal
- 0.69%
- Mudança de 6 meses
- 2.67%
- Mudança anual
- -0.87%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8