クォートセクション
通貨 / BSJU
株に戻る

BSJU: Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF

26.15 USD 0.05 (0.19%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BSJUの今日の為替レートは、-0.19%変化しました。日中、通貨は1あたり26.12の安値と26.19の高値で取引されました。

Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

BSJU株の現在の価格は？

Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETFの株価は本日26.15です。-0.19%内で取引され、前日の終値は26.20、取引量は14に達しました。BSJUのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETFの株は配当を出しますか？

Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETFの現在の価格は26.15です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.87%やUSDにも注目します。BSJUの動きはライブチャートで確認できます。

BSJU株を買う方法は？

Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETFの株は現在26.15で購入可能です。注文は通常26.15または26.45付近で行われ、14や-0.15%が市場の動きを示します。BSJUの最新情報はライブチャートで確認できます。

BSJU株に投資する方法は？

Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETFへの投資では、年間の値幅24.09 - 26.40と現在の26.15を考慮します。注文は多くの場合26.15や26.45で行われる前に、0.69%や2.67%と比較されます。BSJUの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETFの株の最高値は？

Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETFの過去1年の最高値は26.40でした。24.09 - 26.40内で株価は大きく変動し、26.20と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETFの株の最低値は？

Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF(BSJU)の年間最安値は24.09でした。現在の26.15や24.09 - 26.40と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BSJUの動きはライブチャートで確認できます。

BSJUの株式分割はいつ行われましたか？

Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、26.20、-0.87%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
26.12 26.19
1年のレンジ
24.09 26.40
以前の終値
26.20
始値
26.19
買値
26.15
買値
26.45
安値
26.12
高値
26.19
出来高
14
1日の変化
-0.19%
1ヶ月の変化
0.69%
6ヶ月の変化
2.67%
1年の変化
-0.87%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8