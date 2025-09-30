- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
BSJU: Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
BSJUの今日の為替レートは、-0.19%変化しました。日中、通貨は1あたり26.12の安値と26.19の高値で取引されました。
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
BSJU株の現在の価格は？
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETFの株価は本日26.15です。-0.19%内で取引され、前日の終値は26.20、取引量は14に達しました。BSJUのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETFの株は配当を出しますか？
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETFの現在の価格は26.15です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.87%やUSDにも注目します。BSJUの動きはライブチャートで確認できます。
BSJU株を買う方法は？
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETFの株は現在26.15で購入可能です。注文は通常26.15または26.45付近で行われ、14や-0.15%が市場の動きを示します。BSJUの最新情報はライブチャートで確認できます。
BSJU株に投資する方法は？
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETFへの投資では、年間の値幅24.09 - 26.40と現在の26.15を考慮します。注文は多くの場合26.15や26.45で行われる前に、0.69%や2.67%と比較されます。BSJUの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETFの株の最高値は？
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETFの過去1年の最高値は26.40でした。24.09 - 26.40内で株価は大きく変動し、26.20と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETFの株の最低値は？
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF(BSJU)の年間最安値は24.09でした。現在の26.15や24.09 - 26.40と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BSJUの動きはライブチャートで確認できます。
BSJUの株式分割はいつ行われましたか？
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、26.20、-0.87%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 26.20
- 始値
- 26.19
- 買値
- 26.15
- 買値
- 26.45
- 安値
- 26.12
- 高値
- 26.19
- 出来高
- 14
- 1日の変化
- -0.19%
- 1ヶ月の変化
- 0.69%
- 6ヶ月の変化
- 2.67%
- 1年の変化
- -0.87%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8