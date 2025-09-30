BSJU: Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
今日BSJU汇率已更改-0.19%。当日，交易品种以低点26.12和高点26.16进行交易。
关注Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
BSJU股票今天的价格是多少？
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF股票今天的定价为26.15。它在-0.19%范围内交易，昨天的收盘价为26.20，交易量达到3。BSJU的实时价格图表显示了这些更新。
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF股票是否支付股息？
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF目前的价值为26.15。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.87%和USD。实时查看图表以跟踪BSJU走势。
如何购买BSJU股票？
您可以以26.15的当前价格购买Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF股票。订单通常设置在26.15或26.45附近，而3和0.11%显示市场活动。立即关注BSJU的实时图表更新。
如何投资BSJU股票？
投资Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF需要考虑年度范围24.09 - 26.40和当前价格26.15。许多人在以26.15或26.45下订单之前，会比较0.69%和。实时查看BSJU价格图表，了解每日变化。
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF的最高价格是26.40。在24.09 - 26.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF的绩效。
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF股票的最低价格是多少？
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF（BSJU）的最低价格为24.09。将其与当前的26.15和24.09 - 26.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BSJU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BSJU股票是什么时候拆分的？
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.20和-0.87%中可见。
- 前一天收盘价
- 26.20
- 开盘价
- 26.12
- 卖价
- 26.15
- 买价
- 26.45
- 最低价
- 26.12
- 最高价
- 26.16
- 交易量
- 3
- 日变化
- -0.19%
- 月变化
- 0.69%
- 6个月变化
- 2.67%
- 年变化
- -0.87%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8