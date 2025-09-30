- Aperçu
BSJU: Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
Le taux de change de BSJU a changé de 0.27% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 26.16 et à un maximum de 26.22.
Suivez la dynamique Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BSJU aujourd'hui ?
L'action Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF est cotée à 26.20 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.27%, a clôturé hier à 26.13 et son volume d'échange a atteint 247. Le graphique en temps réel du cours de BSJU présente ces mises à jour.
L'action Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF verse-t-elle des dividendes ?
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF est actuellement valorisé à 26.20. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -0.68% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BSJU.
Comment acheter des actions BSJU ?
Vous pouvez acheter des actions Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF au cours actuel de 26.20. Les ordres sont généralement placés à proximité de 26.20 ou de 26.50, le 247 et le -0.08% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BSJU sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BSJU ?
Investir dans Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 24.09 - 26.40 et le prix actuel 26.20. Beaucoup comparent 0.89% et 2.87% avant de passer des ordres à 26.20 ou 26.50. Consultez le graphique du cours de BSJU en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF ?
Le cours le plus élevé de Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF l'année dernière était 26.40. Au cours de 24.09 - 26.40, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 26.13 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF ?
Le cours le plus bas de Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) sur l'année a été 24.09. Sa comparaison avec 26.20 et 24.09 - 26.40 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BSJU sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BSJU a-t-elle été divisée ?
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 26.13 et -0.68% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 26.13
- Ouverture
- 26.22
- Bid
- 26.20
- Ask
- 26.50
- Plus Bas
- 26.16
- Plus Haut
- 26.22
- Volume
- 247
- Changement quotidien
- 0.27%
- Changement Mensuel
- 0.89%
- Changement à 6 Mois
- 2.87%
- Changement Annuel
- -0.68%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8