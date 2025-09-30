Курс BSJU за сегодня изменился на -0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.12, а максимальная — 26.16.

Следите за динамикой Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.